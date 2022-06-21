В Киеве все киоски возле метро перенесут в другое место: причина

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КИЕВ. 21 июня. УНН. В Киеве МАФы, расположенные возле станций метро, демонтируют и перенесут на другие локации, потому что они препятствуют доступу к защитным укрытиям во время воздушной тревоги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию. 

Детали

"МАФы возле станций метро, препятствующие доступу населения к укрытиям, демонтируют и перенесут в другие локации. Соответствующее решение принял Совет обороны города Киева. Предпринимателям, имеющим разрешительные документы, предложат другое доступное место для деятельности", – говорится в сообщении.

Владельцев проинформируют о необходимости переноса временных сооружений и причин такого решения. В трехдневный срок они должны самостоятельно демонтировать и перенести торговые точки.

"Город надеется на понимание со стороны предпринимателей, ведь в условиях военного положения приоритетом является безопасность людей. Станциями метро как укрытиями пользуется около 1500 человек", – добавили в КГГА.

Напомним 

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №7398 о строительстве сети укрытий для защиты населения. Законопроект предусматривает срочное развертывание в Украине сети бомбоубежищ, в том числе и в новостройках. Градостроительная документация должна включать информацию о планируемых инженерно-технических мерах гражданской защиты.

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