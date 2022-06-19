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Рада підтримала розгортання в Україні мережі бомбосховищ: у тому числі у новобудовах

Рада підтримала розгортання в Україні мережі бомбосховищ: у тому числі у новобудовах

Київ • УНН

 • 162360 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №7398 щодо будівництва мережі укриттів для захисту населення. Про це повідомила нардеп, голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк у Telegram, передає УНН.

Деталі

Законопроект №7398, як вказано, передбачає термінове розгортання в Україні мережі бомбосховищ, зокрема й у новобудовах. Так містобудівна документація повинна включати інформацію про плановані інженерно-технічні заходи цивільного захисту.

Законопроєктом також пропонується:

  • спростити процедуру передачі земельних ділянок для розміщення захисних споруд цивільного захисту;
  • встановити, що проєктна документація на будівництво об’єктів, на яких постійно перебуватимуть понад 50 фізичних осіб або періодично перебуватимуть понад 100 фізичних осіб, обов’язково повинна передбачати розділ щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту, проєктні рішення якого мають забезпечувати дотримання вимог доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення;
  • передбачити додаткову підставу для відмови органу державного архітектурно-будівельного контролю у видачі сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта в разі недотримання вимог щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту;
  • визначити вимоги щодо утримання захисних споруд цивільного захисту у готовності до використання за призначенням.

Нагадаємо

23 травня у Верховній Раді зареєстрували законопроект № 7398 щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій. Зокрема, всі придатні для укриття об'єкти зобов'яжуть за потреби готувати до прийому населення у 12-годинний термін.

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