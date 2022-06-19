Рада підтримала розгортання в Україні мережі бомбосховищ: у тому числі у новобудовах

Деталі

Законопроект №7398, як вказано, передбачає термінове розгортання в Україні мережі бомбосховищ, зокрема й у новобудовах. Так містобудівна документація повинна включати інформацію про плановані інженерно-технічні заходи цивільного захисту.

Законопроєктом також пропонується:



спростити процедуру передачі земельних ділянок для розміщення захисних споруд цивільного захисту;



встановити, що проєктна документація на будівництво об’єктів, на яких постійно перебуватимуть понад 50 фізичних осіб або періодично перебуватимуть понад 100 фізичних осіб, обов’язково повинна передбачати розділ щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту, проєктні рішення якого мають забезпечувати дотримання вимог доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення;



передбачити додаткову підставу для відмови органу державного архітектурно-будівельного контролю у видачі сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта в разі недотримання вимог щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту;



визначити вимоги щодо утримання захисних споруд цивільного захисту у готовності до використання за призначенням.



Нагадаємо

23 травня у Верховній Раді зареєстрували законопроект № 7398 щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій. Зокрема, всі придатні для укриття об'єкти зобов'яжуть за потреби готувати до прийому населення у 12-годинний термін.



