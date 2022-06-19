Рада поддержала развертывание в Украине сети бомбоубежищ: в том числе в новостройках

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Киев • УНН

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КИЕВ. 19 июня. УНН. Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №7398 о строительстве сети укрытий для защиты населения. Об этом сообщила нардеп, глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк в Telegram, передает УНН.

Детали

Законопроект №7398, как указано, предусматривает срочное развертывание в Украине сети бомбоубежищ, в том числе и в новостройках. Так градостроительная документация должна включать информацию о планируемых инженерно-технических мерах гражданской защиты.

Законопроектом также предлагается:

  • упростить процедуру передачи земельных участков для размещения защитных сооружений гражданской защиты;
  • установить, что проектная документация на строительство объектов, на которых будут постоянно находиться более 50 физических лиц или периодически будут находиться более 100 физических лиц, обязательно должна предусматривать раздел по инженерно-техническим мерам гражданской защиты, проектные решения которого должны обеспечивать соблюдение требований доступности для лиц с ограниченными физическими возможностями и других маломобильных групп населения;
  • предусмотреть дополнительное основание для отказа органа государственного архитектурно-строительного контроля в выдаче сертификата о принятии в эксплуатацию законченного строительством объекта в случае несоблюдения требований по инженерно-техническим мерам гражданской защиты;
  • определить требования по содержанию защитных сооружений гражданской защиты в готовности к использованию по назначению.

Напомним

23 мая в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7398 по обеспечению требований гражданской защиты при планировании и застройке территорий. В частности, все подходящие для укрытия объекты обяжут при необходимости готовить к приему населения в 12-часовой срок.

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