Мешают доступу к укрытиям: в Киеве продолжается демонтаж киосков возле метро

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«Демонтаж осуществляется на основании решения, принятого Советом обороны города Киева. Речь идет о перемещении временных сооружений с локаций, где они препятствуют доступу населения к укрытиям», - говорится в сообщении.



Детали



Одной из таких территорий, полностью очистивших от МАФов, чтобы освободить путь к укрытиям, является локация вокруг станции метро «Политехнический институт». Там провели благоустройство – асфальтирования и озеленения.

Предприниматели, имеющие разрешительные документы, могут выбрать другое место для работы.

Дополнение

21 июня анонсировали, что в Киеве МАФы, расположенные у станций метро, ​​демонтируют и перенесут на другие локации, потому что они препятствуют доступу к защитным укрытиям во время воздушной тревоги.