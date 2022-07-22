Мешают доступу к укрытиям: в Киеве продолжается демонтаж киосков возле метро
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. В украинской столице возле станций метро продолжается демонтаж МАФов, препятствующих доступу граждан к защитным укрытиям и бомбоубежищам. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, информирует УНН.
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«Демонтаж осуществляется на основании решения, принятого Советом обороны города Киева. Речь идет о перемещении временных сооружений с локаций, где они препятствуют доступу населения к укрытиям», - говорится в сообщении.
Детали
Одной из таких территорий, полностью очистивших от МАФов, чтобы освободить путь к укрытиям, является локация вокруг станции метро «Политехнический институт». Там провели благоустройство – асфальтирования и озеленения.
Предприниматели, имеющие разрешительные документы, могут выбрать другое место для работы.
Дополнение
21 июня анонсировали, что в Киеве МАФы, расположенные у станций метро, демонтируют и перенесут на другие локации, потому что они препятствуют доступу к защитным укрытиям во время воздушной тревоги.