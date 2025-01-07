В Киеве могут изменить работу транспорта во время воздушной тревоги: что известно

Совет Обороны Киева планирует рассмотреть вопрос функционирования наземного общественного транспорта во время воздушной тревоги, сообщил во вторник начальник КГВА Тимур Ткаченко, передает УНН.

Детали

Ткаченко указал, что на ближайшем заседании Совета Обороны внесет на рассмотрение вопрос наработки алгоритма функционирования наземного общественного транспорта во время воздушной тревоги.

Также планируют обсудить ликвидацию поврежденных в результате обстрелов автомобилей с улиц города. Коснутся и темы служебных командировок за границу всех представителей органов местного самоуправления территориальной общины города Киева и работников КГВА по согласованию Совета Обороны.

Напомним

С 1 августа 2022 года в Киеве наземный общественный транспорт останавливает движение во время воздушной тревоги. Пассажиры должны покинуть салон и пройти в укрытие.

Киевский городской совет отклонил петицию о разрешении движения автотранспорта с левого на правый берег во время тревог.