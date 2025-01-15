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Может привести к трагедии: Кличко о движении общественного транспорта во время воздушных тревог

Может привести к трагедии: Кличко о движении общественного транспорта во время воздушных тревог

Киев  •  УНН

 • 5015 просмотра

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Мэр Киева выступил против популистских требований не останавливать общественный транспорт во время воздушных тревог. По его словам, такие решения могут привести к трагедии, поэтому власть руководствуется исключительно рекомендациями военных.

Популистские решения о том, что общественный транспорт должен двигаться во время тревог, могут привести к трагедии, городские власти руководствуются исключительно рекомендациями военных. Об этом заявил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.

«Относительно остановки общественного транспорта во время воздушных тревог. Еще раз подчеркну: городская власть руководствуется исключительно рекомендациями военных, которые непосредственно отвечают за оборону города, защиту жителей во время атак. Ведь люди в общественном транспорте тоже являются мишенью для врага», - сообщил Кличко.

По его словам, решение по безопасности принимает Совет обороны города, а не какие-то отдельные лица. 

«Популистские решения о том, что общественный транспорт должен двигаться во время тревог, могут привести к трагедии. И отвечать же будут не те, кто требует не останавливать транспорт. И не те, кто раздает обещания это сделать, ради того, чтобы собирать лайки, понравиться. Самый страшный популизм - это популизм во время войны. Я им не занимаюсь и не буду! Главное - сохранить жизни людей», - добавил мэр Киева. 

Он также отметил, что с начала полномасштабного вторжения 4 раза обломки вражеских боеприпасов обнаруживали на наземных участках метро. Также обнаружили часть ракеты, которая чудом не сдетонировала у опоры моста Метро. 

«В Николаеве, Херсоне, Запорожье были трагические случаи в результате попаданий в подвижной состав общественного транспорта. В столице вражескими обстрелами повреждены 22 единицы подвижного состава КП «Киевпастранс», - резюмировал Кличко.

С улиц Киева начнут убирать машины, поврежденные в результате попаданий вражеских ракет и дронов15.01.25, 19:06 • 11528 просмотров

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

ВойнаКиев
vitalii-klychkoВиталий Кличко
zaporozheЗапорожье
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