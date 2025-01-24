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Работа общественного транспорта в Киеве во время воздушных тревог: в КГВА обещают решить вопрос

Работа общественного транспорта в Киеве во время воздушных тревог: в КГВА обещают решить вопрос

Киев  •  УНН

 • 6983 просмотра

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Начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил о предстоящем пересмотре правил работы общественного транспорта во время тревог. Власти ищут сбалансированное решение для безопасности киевлян и избежания скоплений людей.

Начальник КГВА Тимур Ткаченко отметил, что в ближайшее время в столице планируют решить вопрос работы общественного транспорта во время тревог, передает УНН со ссылкой на «Мы-Украина».

По словам Ткаченко, сейчас в столице решение Совета обороны об остановке транспорта во время воздушных тревог фактически не работает. Сама власть сейчас проводит анализ информации, что позволит принять соответствующие решения.

«Самое главное - это безопасность людей, конечно, но мы должны все же учесть все вопросы, которые есть сегодня и найти самое сбалансированное и логичное решение для киевлян, чтобы не было этих скоплений людей и для того, чтобы не было никаких опасностей во время воздушных тревог. Поэтому, я думаю, что самым главным вопросом, который будет рассматриваться на ближайшем Совете обороны, это будет вопрос работы общественного транспорта во время воздушных тревог», - подчеркнул Ткаченко.

Может привести к трагедии: Кличко о движении общественного транспорта во время воздушных тревог15.01.25, 19:50 • 34073 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ОбществоКиев
vitalii-klychkoВиталий Кличко
kievКиев

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