Работа общественного транспорта в Киеве во время воздушных тревог: в КГВА обещают решить вопрос

Начальник КГВА Тимур Ткаченко отметил, что в ближайшее время в столице планируют решить вопрос работы общественного транспорта во время тревог, передает УНН со ссылкой на «Мы-Украина».

По словам Ткаченко, сейчас в столице решение Совета обороны об остановке транспорта во время воздушных тревог фактически не работает. Сама власть сейчас проводит анализ информации, что позволит принять соответствующие решения.

«Самое главное - это безопасность людей, конечно, но мы должны все же учесть все вопросы, которые есть сегодня и найти самое сбалансированное и логичное решение для киевлян, чтобы не было этих скоплений людей и для того, чтобы не было никаких опасностей во время воздушных тревог. Поэтому, я думаю, что самым главным вопросом, который будет рассматриваться на ближайшем Совете обороны, это будет вопрос работы общественного транспорта во время воздушных тревог», - подчеркнул Ткаченко.

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