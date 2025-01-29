Зупиняти чи ні громадський транспорт у Києві під час тривог: чому немає зупинок-укриттів та що пропонують депутати

Сьогодні немає жодної сертифікованої споруди, яку можна було б встановити на зупинці громадського транспорту в Києві. Про це заявив директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор під час круглого столу на тему: "Забезпечення надійної роботи громадського транспорту під час повітряних тривог у Києві", передає УНН.

Депутат Київської міської ради, голова фракції ПП "Слуга народу" Андрій Вітренко висвітлив негативні наслідки для міста через зупинку громадського транспорту під час тривог наголосивши, що це створює транспортний колапс на дорогах.

Відповідно до аналітичних звітів громадських організацій, які займаються сферою транспорту Києва, приблизно від 80 до 100 тис. людей одночасно знаходяться в місті та користуються громадським транспортом під час оголошення повітряної тривоги - сказав Вітренко.

Він поцікавився, чи директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор досліджував досвід Харкова, де під час повітряної тривоги транспорт не зупиняється.

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"Чи може ви проводили моделювання, як після повітряної тривоги транспорт пересувається з правого на лівий, а з лівого на правий?" - поцікавився Вітренко.

Проте відповіді не було. Після цього Вітренко надав декілька пропозицій.

"Перша, це обладнання зупинок та створення укриттів на ключових маршрутах. Друга, це застосування сучасних програм транспортного моделювання й перегляд правил зупинок транспорту. Замість повного паралічу впровадити механізми, які дозволять швидко відновлювати рух. Третя пропозиція дослідження досвіду міст, зокрема, Харкова, Запоріжжя. Давайте переймемо досвід інших міст, які не зупиняють транспорт", - запропонував Вітренко.

Також він зазначив, що київський міський транспорт станом на сьогодні збитковий.

"У мене є цифри про компенсації в останньому рішенні про бюджет міста. Закладено компенсацію, наприклад на послуги метрополітену - 4,2 млрд грн, на послуги Київпастрансу - 2,5 млрд грн й це не кінець. Тому що, я розумію, що посеред року, коли буде перерозподіл бюджету ці витрати, будуть ще. Метрополітен нам вартує 11-12 млрд грн на рік. Якщо в нас такі витрати на цей громадський транспорт, може його взагалі зробити під час воєнного стану безкоштовним. Все одно місто сплачує, а за фінансовими звітами в тому числі Київпастрансу та метрополітену вартість яку вони отримують є не значною - 2 млрд грн. Мені здається цей валовий дохід, який отримано у 2023 році КП "Київський метрополітен" може бути компенсовано з 14 млрд не використаних коштів за минулий рік", - заявив Вітренко.

Вітренко також поцікавився у Кандибора, скільки разів він звертався до Київської міської ради, зокрема до бюджетної комісії з пропозицією облаштування безпечних зупинок в Києві. На що Кандибор відповів, що на сьогодні немає жодної сертифікованої споруди, яку можна було б встановити на зупинці.

"Я як директор Департаменту транспортної інфраструктури хочу вас повідомити, як голову бюджетної комісії, за п'ять років роботи в міській раді ви мали б зорієнтуватися, що цивільний захист належить до Департаменту цивільного захисту. Сьогодні немає жодної споруди сертифікованої, яку можна було б встановити на зупинці. Якщо буде таке доведено та буде така можливість встановити таку споруду ми будемо клопотати про виділення коштів та виконання таких робіт", - сказав Кандибор.

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Свою думку щодо зупинок громадського транспорту під час повітряної тривоги висловив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, який при цьому згадав Бога.

"Я рахую, що дякуючи прийнятим рішенням, але, в першу чергу, напевне дякувати Богу, у нас за період активних бойових дій не постраждали пасажири громадського транспорту. Якщо хтось хоче сказати, що це через те, що він зупиняється, напевно правильно, якщо хтось хоче сказати, що просто не влучили, то теж напевно правильно", - сказав перший Поворозник.

Він також висловив думку, що громадський транспорт в Києві під час повітряних тривог має зупинятися.

"Я вважаю, що в принципі має зупинятися. Моя позиція, що люди під час оголошення повітряної тривоги мають знаходитися в укритті. В тому числі й водій", - зазначив Поворозник.

Доповнення

Тим часом, наприклад, в Харкові ще у 2022 році встановили перше укриття на зупинці громадського транспорту.

Також є мобільні укриття, зокрема, в Запорізькій області, Дніпрі.

Днями начальник КМВА Тимур Ткаченко зазначив, що найближчим часом у столиці планують вирішити питання роботи громадського транспорту під час тривог.