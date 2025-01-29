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Останавливать или нет общественный транспорт в Киеве во время тревог: почему нет остановок-укрытий и что предлагают депутаты

Останавливать или нет общественный транспорт в Киеве во время тревог: почему нет остановок-укрытий и что предлагают депутаты

Киев  •  УНН

 • 34625 просмотра

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В КГГА заявили, что нет сертифицированного сооружения для установки на остановках общественного транспорта. Депутаты же предлагают перенять опыт Харькова и других городов по работе транспорта.

Сегодня нет ни одного сертифицированного сооружения, которое можно было бы установить на остановке общественного транспорта в Киеве. Об этом заявил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор во время круглого стола на тему: "Обеспечение надежной работы общественного транспорта во время воздушных тревог в Киеве", передает УНН.

Депутат Киевского городского совета, председатель фракции ПП "Слуга народа" Андрей Витренко осветил негативные последствия для города из-за остановки общественного транспорта во время тревог отметив, что это создает транспортный коллапс на дорогах.

"Согласно аналитическим отчетам общественных организаций, которые занимаются сферой транспорта Киева, примерно от 80 до 100 тыс. человек одновременно находятся в городе и пользуются общественным транспортом во время объявления воздушной тревоги", - сказал Витренко.

Он поинтересовался, исследовал ли директор Департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор опыт Харькова, где во время воздушной тревоги транспорт не останавливается.

"Может вы проводили моделирование, как после воздушной тревоги транспорт передвигается с правого на левый, а с левого на правый?" - поинтересовался Витренко.

Однако ответа не было. После этого Витренко предоставил несколько предложений.

"Первая, это оборудование остановок и создание укрытий на ключевых маршрутах. Вторая, это применение современных программ транспортного моделирования и пересмотр правил остановок транспорта. Вместо полного паралича внедрить механизмы, которые позволят быстро восстанавливать движение. Третье предложение исследование опыта городов, в частности, Харькова, Запорожья. Давайте переймем опыт других городов, которые не останавливают транспорт", - предложил Витренко.

Также он отметил, что киевский городской транспорт по состоянию на сегодня убыточен.

"У меня есть цифры о компенсации в последнем решении о бюджете города. Заложена компенсация, например на услуги метрополитена - 4,2 млрд грн, на услуги Киевпастранса - 2,5 млрд грн и это не конец. Потому что, я понимаю, что посреди года, когда будет перераспределение бюджета эти расходы, будут еще. Метрополитен нам стоит 11-12 млрд грн в год. Если у нас такие расходы на этот общественный транспорт, может его вообще сделать во время военного положения бесплатным. Все равно город платит, а по финансовым отчетам в том числе Киевпастранса и метрополитена стоимость которую они получают является не значительной - 2 млрд грн. Мне кажется этот валовой доход, который получен в 2023 году КП "Киевский метрополитен" может быть компенсирован из 14 млрд не использованных средств за прошлый год", - заявил Витренко.

Витренко также поинтересовался у Кандибора, сколько раз он обращался в Киевский городской совет, в частности в бюджетную комиссию с предложением обустройства безопасных остановок в Киеве. На что Кандибор ответил, что на сегодня нет ни одного сертифицированного сооружения, которое можно было бы установить на остановке.

"Я, как директор Департамента транспортной инфраструктуры, хочу вам сообщить, как председатель бюджетной комиссии, за пять лет работы в городском совете вы должны сориентироваться, что гражданская защита относится к Департаменту гражданской защиты. Сегодня нет ни одного сооружения сертифицированного, которое можно было бы установить на остановке. Если будет такое доказано и будет такая возможность установить такое сооружение мы будем ходатайствовать о выделении средств и выполнения таких работ", - сказал Кандибор.

Свое мнение относительно остановок общественного транспорта во время воздушной тревоги высказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, который при этом упомянул Бога.

"Я считаю, что благодаря принятым решениям, но, в первую очередь, наверное, слава Богу, у нас за период активных боевых действий не пострадали пассажиры общественного транспорта. Если кто-то хочет сказать, что это из-за того, что он останавливается, наверное правильно, если кто-то хочет сказать, что просто не попали, то тоже наверное правильно", - сказал первый Поворозник.

Он также высказал мнение, что общественный транспорт в Киеве во время воздушных тревог должен останавливаться.

"Я считаю, что в принципе должно останавливаться. Моя позиция, что люди во время объявления воздушной тревоги должны находиться в укрытии. В том числе и водитель", - отметил Поворозник.

Дополнение

Между тем, например, в Харькове еще в 2022 году установили первое укрытие на остановке общественного транспорта.

Также есть мобильные укрытия, в частности, в Запорожской области, Днепре.

На днях начальник КГВА Тимур Ткаченко отметил, что в ближайшее время в столице планируют решить вопрос работы общественного транспорта во время тревог.

Анна Мурашко

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