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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве разработали рекомендации для ежедневной минуты молчания в Украине

В Киеве разработали рекомендации для ежедневной минуты молчания в Украине

Киев  •  УНН

 • 9897 просмотра

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В Киеве разработали рекомендации по проведению общенациональной минуты молчания в 9:00. Оповещение будет осуществляться через «Киев Цифровой», транспорт и системы оповещения на центральных площадях.

Начало минуты молчания предлагают объявлять через мобильное приложение «Киев Цифровой», сообщения в общественном транспорте, звуковые системы оповещения на Крещатике и Майдане Независимости, а также через информационные сообщения на рекламных носителях.

Об этом сообщила депутат Киевского городского совета, председатель Координационного совета Виктория Муха, передает УНН.

Муха отметила, что рекомендации разработаны Координационным советом совместно с инициаторами петиции, общественностью организацией «Почти» и представителями городской власти. 

Мы хотим, чтобы минута молчания в 9:00 стала важным ежедневным ритуалом памяти для общества Киева. Это проявление уважения и благодарности Защитникам и Защитницам, которые положили жизнь за Украину. И важный символ единства в чествовании военных и гражданских, погибших во время российско-украинской войны. Каждый из нас должен осознавать свою ответственность за сохранение памяти о погибших. Поэтому приглашаем киевлян участвовать и рекомендуем учреждениям, заведениям и организациям, независимо от формы собственности, приостанавливать работу на минуту, кроме случаев, когда это невозможно из-за непрерывного режима работы или необходимости проведения неотложных мероприятий

- подчеркнула Муха.

По ее словам, рекомендации предусматривают информирование о начале минуты молчания через приложение «Киев Цифровой», объявления в транспорте, системы оповещения на Крещатике и Майдане Независимости, а также рекламные носители. Совместно с ОО «Почти» разработано текстовое и аудиовизуальное сопровождение ритуала.

Также город планирует привлечь операторов рекламы для размещения информационных сообщений, а телеканал «Киев» и радио «Киев FM» продолжат объявлять минуту молчания в эфире. Муха добавила, что коммунальные учебные заведения должны сохранить эту практику, а в условиях военного положения ее адаптируют к потребностям безопасности. Предложения переданы в Киевсовет для рассмотрения и принятия.

Напомним,

Полицейские задержали в Чернигове мужчину, который выкрикнул слова в поддержку страны-агрессора и нецензурные высказывания во время почтения памяти павших защитников минутой молчания с участием местной власти, военных и полицейских. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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