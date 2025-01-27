В Киеве разработали рекомендации для ежедневной минуты молчания в Украине

Начало минуты молчания предлагают объявлять через мобильное приложение «Киев Цифровой», сообщения в общественном транспорте, звуковые системы оповещения на Крещатике и Майдане Независимости, а также через информационные сообщения на рекламных носителях.

Об этом сообщила депутат Киевского городского совета, председатель Координационного совета Виктория Муха, передает УНН.

Муха отметила, что рекомендации разработаны Координационным советом совместно с инициаторами петиции, общественностью организацией «Почти» и представителями городской власти.

Мы хотим, чтобы минута молчания в 9:00 стала важным ежедневным ритуалом памяти для общества Киева. Это проявление уважения и благодарности Защитникам и Защитницам, которые положили жизнь за Украину. И важный символ единства в чествовании военных и гражданских, погибших во время российско-украинской войны. Каждый из нас должен осознавать свою ответственность за сохранение памяти о погибших. Поэтому приглашаем киевлян участвовать и рекомендуем учреждениям, заведениям и организациям, независимо от формы собственности, приостанавливать работу на минуту, кроме случаев, когда это невозможно из-за непрерывного режима работы или необходимости проведения неотложных мероприятий