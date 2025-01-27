В Киеве разработали рекомендации для ежедневной минуты молчания в Украине
Киев • УНН
В Киеве разработали рекомендации по проведению общенациональной минуты молчания в 9:00. Оповещение будет осуществляться через «Киев Цифровой», транспорт и системы оповещения на центральных площадях.
Начало минуты молчания предлагают объявлять через мобильное приложение «Киев Цифровой», сообщения в общественном транспорте, звуковые системы оповещения на Крещатике и Майдане Независимости, а также через информационные сообщения на рекламных носителях.
Об этом сообщила депутат Киевского городского совета, председатель Координационного совета Виктория Муха, передает УНН.
Муха отметила, что рекомендации разработаны Координационным советом совместно с инициаторами петиции, общественностью организацией «Почти» и представителями городской власти.
Мы хотим, чтобы минута молчания в 9:00 стала важным ежедневным ритуалом памяти для общества Киева. Это проявление уважения и благодарности Защитникам и Защитницам, которые положили жизнь за Украину. И важный символ единства в чествовании военных и гражданских, погибших во время российско-украинской войны. Каждый из нас должен осознавать свою ответственность за сохранение памяти о погибших. Поэтому приглашаем киевлян участвовать и рекомендуем учреждениям, заведениям и организациям, независимо от формы собственности, приостанавливать работу на минуту, кроме случаев, когда это невозможно из-за непрерывного режима работы или необходимости проведения неотложных мероприятий
По ее словам, рекомендации предусматривают информирование о начале минуты молчания через приложение «Киев Цифровой», объявления в транспорте, системы оповещения на Крещатике и Майдане Независимости, а также рекламные носители. Совместно с ОО «Почти» разработано текстовое и аудиовизуальное сопровождение ритуала.
Также город планирует привлечь операторов рекламы для размещения информационных сообщений, а телеканал «Киев» и радио «Киев FM» продолжат объявлять минуту молчания в эфире. Муха добавила, что коммунальные учебные заведения должны сохранить эту практику, а в условиях военного положения ее адаптируют к потребностям безопасности. Предложения переданы в Киевсовет для рассмотрения и принятия.
Напомним,
Полицейские задержали в Чернигове мужчину, который выкрикнул слова в поддержку страны-агрессора и нецензурные высказывания во время почтения памяти павших защитников минутой молчания с участием местной власти, военных и полицейских.