У Києві розробили рекомендації для щоденної хвилини мовчання в Україні
Київ • УНН
У Києві розробили рекомендації щодо проведення загальнонаціональної хвилини мовчання о 9:00. Оповіщення здійснюватиметься через "Київ Цифровий", транспорт та системи сповіщення на центральних площах.
Початок хвилини мовчання пропонують оголошувати через мобільний додаток "Київ Цифровий", повідомлення у громадському транспорті, звукові системи оповіщення на Хрещатику та Майдані Незалежності, а також через інформаційні повідомлення на рекламних носіях.
Про це повідомила депутатка Київської міської ради, голова Координаційної ради Вікторія Муха, передає УНН.
Муха зазначила, що рекомендації розроблені Координаційною радою спільно з ініціаторами петиції, громадськістю організацією "Вшануй" і представниками міської влади.
Ми прагнемо, щоб хвилина мовчання о 9:00 стала важливим щоденним ритуалом пам’яті для громади Києва. Це прояв поваги та вдячності Захисникам і Захисницям, які поклали життя за Україну. І важливий символ єдності у вшануванні військових і цивільних, які загинули під час російсько-української війни. Кожен із нас має усвідомлювати свою відповідальність за збереження пам’яті про загиблих. Тож запрошуємо киян долучатися та рекомендуємо установам, закладам й організаціям, незалежно від форми власності, призупиняти роботу на хвилину, крім випадків, коли це неможливо через безперервний режим роботи або необхідність проведення невідкладних заходів
За її словами, рекомендації передбачають інформування про початок хвилини мовчання через додаток "Київ Цифровий", оголошення у транспорті, системи оповіщення на Хрещатику та Майдані Незалежності, а також рекламні носії. Спільно з ГО "Вшануй" розроблено текстове й аудіовізуальне супроводження ритуалу.
Також місто планує залучити операторів реклами для розміщення інформаційних повідомлень, а телеканал "Київ" і радіо "Київ FM" продовжать оголошувати хвилину мовчання в етері. Муха додала, що комунальні заклади освіти мають зберегти цю практику, а в умовах воєнного стану її адаптують до безпекових потреб. Пропозиції передано до Київради для розгляду й ухвалення.
Нагадаємо
Поліцейські затримали у Чернігові чоловіка, який вигукнув слова на підтримку країни-агресора та нецензурні висловлювання під час вшанування пам’яті полеглих захисників хвилиною мовчання за участю місцевої влади, військових та поліцейських.