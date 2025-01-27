У Києві розробили рекомендації для щоденної хвилини мовчання в Україні

Початок хвилини мовчання пропонують оголошувати через мобільний додаток "Київ Цифровий", повідомлення у громадському транспорті, звукові системи оповіщення на Хрещатику та Майдані Незалежності, а також через інформаційні повідомлення на рекламних носіях.

Про це повідомила депутатка Київської міської ради, голова Координаційної ради Вікторія Муха, передає УНН.

Муха зазначила, що рекомендації розроблені Координаційною радою спільно з ініціаторами петиції, громадськістю організацією "Вшануй" і представниками міської влади.

Ми прагнемо, щоб хвилина мовчання о 9:00 стала важливим щоденним ритуалом пам’яті для громади Києва. Це прояв поваги та вдячності Захисникам і Захисницям, які поклали життя за Україну. І важливий символ єдності у вшануванні військових і цивільних, які загинули під час російсько-української війни. Кожен із нас має усвідомлювати свою відповідальність за збереження пам’яті про загиблих. Тож запрошуємо киян долучатися та рекомендуємо установам, закладам й організаціям, незалежно від форми власності, призупиняти роботу на хвилину, крім випадків, коли це неможливо через безперервний режим роботи або необхідність проведення невідкладних заходів – наголосила Муха.

За її словами, рекомендації передбачають інформування про початок хвилини мовчання через додаток "Київ Цифровий", оголошення у транспорті, системи оповіщення на Хрещатику та Майдані Незалежності, а також рекламні носії. Спільно з ГО "Вшануй" розроблено текстове й аудіовізуальне супроводження ритуалу.

Також місто планує залучити операторів реклами для розміщення інформаційних повідомлень, а телеканал "Київ" і радіо "Київ FM" продовжать оголошувати хвилину мовчання в етері. Муха додала, що комунальні заклади освіти мають зберегти цю практику, а в умовах воєнного стану її адаптують до безпекових потреб. Пропозиції передано до Київради для розгляду й ухвалення.

Нагадаємо

Поліцейські затримали у Чернігові чоловіка, який вигукнув слова на підтримку країни-агресора та нецензурні висловлювання під час вшанування пам’яті полеглих захисників хвилиною мовчання за участю місцевої влади, військових та поліцейських.