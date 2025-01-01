Підтримав російську агресію під час хвилини мовчання за загиблими Героями: затриманий чоловік

Поліцейські затримали у Чернігові чоловіка, який вигукнув слова на підтримку країни-агресора та нецензурні висловлювання під час вшанування пам’яті полеглих захисників хвилиною мовчання за участю місцевої влади, військових та поліцейських. Про це повідомляє ГУ Нацполіції Чернігівської області, передає УНН.

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Сьогодні о 9-й ранку у Чернігові біля меморіальної стели загиблим Героям відбувалося традиційне вшанування пам’яті полеглих захисників хвилиною мовчання за участю місцевої влади, військових та поліцейських. У цей час на самокаті проїжджав чоловік, який вигукнув слова на підтримку країни-агресора та нецензурні висловлювання в бік присутніх - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці встановили особу зловмисника та затримали його. Правопорушником виявився 41-річний чернігівець. За цим фактом слідчі поліції розслідують кримінальне провадження за частиною 1 статті 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників). Затриманому загрожує до трьох років позбавлення волі.

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