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Підтримав російську агресію під час хвилини мовчання за загиблими Героями: затриманий чоловік

Київ • УНН

 • 30442 перегляди

У Чернігові затримали 41-річного чоловіка, який під час хвилини мовчання за загиблими Героями вигукнув проросійські гасла. Правопорушнику загрожує до трьох років позбавлення волі.

Поліцейські затримали у Чернігові чоловіка, який вигукнув слова на підтримку країни-агресора та нецензурні висловлювання під час вшанування пам’яті полеглих захисників хвилиною мовчання за участю місцевої влади, військових та поліцейських. Про це повідомляє ГУ Нацполіції Чернігівської області, передає УНН.

Деталі

Сьогодні о 9-й ранку у Чернігові біля меморіальної стели загиблим Героям відбувалося традиційне вшанування пам’яті полеглих захисників хвилиною мовчання за участю місцевої влади, військових та поліцейських. У цей час на самокаті проїжджав чоловік, який вигукнув слова на підтримку країни-агресора та нецензурні висловлювання в бік присутніх

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці встановили особу зловмисника та затримали його. Правопорушником виявився 41-річний чернігівець. За цим фактом слідчі поліції розслідують кримінальне провадження за частиною 1 статті 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників). Затриманому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо

У центрі Львова у новорічну ніч сталася бійка, поліцейські встановили учасників, вирішується питання правової кваліфікації події.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаКримінал та НП
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