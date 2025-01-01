Поддержал российскую агрессию во время минуты молчания по погибшим Героям: задержанный мужчина

Полицейские задержали в Чернигове мужчину, который выкрикнул слова в поддержку страны-агрессора и нецензурные высказывания во время почтения памяти погибших защитников минутой молчания с участием местной власти, военных и полицейских. Об этом сообщает ГУ Нацполиции Черниговской области, передает УНН.

Детали

Сегодня в 9 утра в Чернигове у мемориальной стелы погибшим Героям проходило традиционное почтение памяти погибших защитников минутой молчания с участием местной власти, военных и полицейских. В это время на самокате проезжал мужчина, который выкрикнул слова в поддержку страны-агрессора и нецензурные высказывания в сторону присутствующих - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители установили личность злоумышленника и задержали его. Правонарушителем оказался 41-летний житель Чернигова. По данному факту следователи полиции расследуют уголовное производство по части 1 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников). Задержанному грозит до трех лет лишения свободы.

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