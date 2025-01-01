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Бійка сталася у центрі Львова у новорічну ніч: рознімала поліція

Бійка сталася у центрі Львова у новорічну ніч: рознімала поліція

Київ • УНН

 • 28581 перегляди

У новорічну ніч на проспекті Свободи поліція зупинила бійку між молодими чоловіками. Учасників конфлікту віком 19-28 років доставили до відділку поліції для з'ясування обставин.

У центрі Львова у новорічну ніч сталася бійка, поліцейські встановили учасників, вирішується питання правової кваліфікації події, повідомили у ГУНП у Львівській області, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні, 1 січня, уночі поліцейські, які несли службу у центральній частині Львова, побачили бійку між кількома молодими чоловіками на проспекті Свободи поблизу Оперного театру. Правоохоронці припинили конфлікт, учасники були доставлені у територіальний підрозділ поліції", - вказали у поліції.

Ними, як вказано, виявилися львів'яни віком від 19 до 28 років.

Поліцейські встановлюють усі обставини події.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Кримінал та НП
lvivЛьвів

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