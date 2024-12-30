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Студент влаштував криваву бійку біля розважального центру в Києві, двоє поранених

Київ • УНН

 • 28875 перегляди

19-річний студент у стані алкогольного сп'яніння поранив ножем двох осіб під час конфлікту в центрі Києва. Зловмисника затримано на місці злочину, йому загрожує до 8 років ув'язнення.

У Києві поліцейські затримали 19-річного юнака, який напідпитку вчинив бійку у центрі міста та ножем поранив двох хлопців, пише УНН з посиланням на Поліцію Києва.

Деталі

У Печерському районі столиці, поруч з одним із розважальних центрів, між двома компаніями молодиків виник словесний конфлікт, результатом якого стала бійка. Під час штовханини зловмисник дістав з сумки розкладний ніж та вдарив ним 19-річного юнака та його 24-річному товаришу, коли той намагався їх розборонити.

Як повідомляється, правоохоронці затримали зловмисника на місці скоєння злочину. Ним виявився 19-річний студент київського вишу, який перебував в стані алкогольного сп’яніння. Слідчі повідомили йому про підозру за статтею Кримінального кодексу України.

Наразі, поки триватиме досудове розслідування, підозрюваний перебуватиме під вартою. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо

У гуртожитку Чернівецького навчального закладу двоє нетверезих підлітків побили 16-річного студента, знімаючи це на відео. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

КиївКримінал та НП
ukrainaУкраїна
kyivКиїв

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