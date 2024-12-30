Студент устроил кровавую драку возле развлекательного центра в Киеве, двое пострадавших
Киев • УНН
19-летний студент в состоянии алкогольного опьянения ранил ножом двух человек во время конфликта в центре Киева. Злоумышленник был задержан на месте преступления, ему грозит до 8 лет лишения свободы.
В Киеве полицейские задержали 19-летнего юношу, который в нетрезвом состоянии устроил драку в центре города и ножом ранил двух парней, пишет УНН со ссылкой на Полицию Киева.
Детали
В Печерском районе столицы, рядом с одним из развлекательных центров, между двумя компаниями молодых людей возник словесный конфликт, результатом которого стала драка. Во время толкотни злоумышленник достал из сумки складной нож и ударил им 19-летнего юношу и его 24-летнего товарища, когда тот пытался их разнять.
Как сообщается, правоохранители задержали злоумышленника на месте совершения преступления. Им оказался 19-летний студент киевского вуза, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Следователи сообщили ему о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины.
Сейчас, пока будет продолжаться досудебное расследование, подозреваемый будет находиться под стражей. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Напомним
В общежитии Черновицкого учебного заведения двое нетрезвых подростков избили 16-летнего студента, снимая это на видео. Полиция открыла уголовное производство по статье о умышленном легком телесном повреждении.