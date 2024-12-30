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Студент устроил кровавую драку возле развлекательного центра в Киеве, двое пострадавших

Студент устроил кровавую драку возле развлекательного центра в Киеве, двое пострадавших

Киев  •  УНН

 • 15348 просмотра

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19-летний студент в состоянии алкогольного опьянения ранил ножом двух человек во время конфликта в центре Киева. Злоумышленник был задержан на месте преступления, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

В Киеве полицейские задержали 19-летнего юношу, который в нетрезвом состоянии устроил драку в центре города и ножом ранил двух парней, пишет УНН со ссылкой на Полицию Киева.

Детали

В Печерском районе столицы, рядом с одним из развлекательных центров, между двумя компаниями молодых людей возник словесный конфликт, результатом которого стала драка. Во время толкотни злоумышленник достал из сумки складной нож и ударил им 19-летнего юношу и его 24-летнего товарища, когда тот пытался их разнять.

Как сообщается, правоохранители задержали злоумышленника на месте совершения преступления. Им оказался 19-летний студент киевского вуза, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Следователи сообщили ему о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины.

Сейчас, пока будет продолжаться досудебное расследование, подозреваемый будет находиться под стражей. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним

В общежитии Черновицкого учебного заведения двое нетрезвых подростков избили 16-летнего студента, снимая это на видео. Полиция открыла уголовное производство по статье о умышленном легком телесном повреждении.

Алина Волянская

Алина Волянская

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