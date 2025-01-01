Драка произошла в центре Львова в новогоднюю ночь: разнимала полиция

В центре Львова в новогоднюю ночь произошла драка, полицейские установили участников, решается вопрос правовой квалификации события, сообщили в ГУНП во Львовской области, пишет УНН.

Детали

«Сегодня, 1 января, ночью полицейские, которые несли службу в центральной части Львова, увидели драку между несколькими молодыми мужчинами на проспекте Свободы вблизи Оперного театра. Правоохранители прекратили конфликт, участники были доставлены в территориальное подразделение полиции», - указали в полиции.

Ими, как указано, оказались львовяне в возрасте от 19 до 28 лет.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

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