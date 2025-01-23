Как спасти себя от травм во время взрывной волны: советы специалистов
Киев • УНН
МВД Украины опровергает распространенный миф о возможности бегства от взрывной волны. Эксперты объясняют правильные действия при угрозе взрыва и рекомендуют искать укрытие вместо попыток убежать.
Нередко в обществе распространяются ложные рассказы или советы, как действовать в ситуации взрывной волны. В МВД Украины проинформировалоо правилах безопасности в случае нахождения в зоне потенциального взрыва, передает УНН.
Детали
Существует миф, что от взрывной волны можно убежать.
В фильмах часто можно увидеть, как кто-то быстро бежит или отъезжает в автомобиле, чтобы избежать взрывной волны и остаться невредимым. Это может привести к трагическим последствиям.
Почему это миф?
Взрывная волна распространяется со скоростью, которая значительно превышает скорость человека или транспортного средства. Она может двигаться со скоростью 350 м/с.
Реальная опасность
Попытка убежать от взрыва может привести к тому, что человек окажется еще ближе к эпицентру или станет жертвой обломков. Взрывы имеют непредсказуемый характер, а безопасное направление движения определить практически невозможно.
[Что делать
Если вы оказались в зоне потенциального взрыва, лучше всего - спрятаться за твердым укрытием или лечь на землю, прикрыв голову руками. Это поможет уменьшить риск ранений от взрывной волны и обломков.
Поэтому ищите укрытие, ложитесь на землю, оставайтесь как можно дальше от потенциального эпицентра взрыва.
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