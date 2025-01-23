Як врятувати себе від травмувань під час вибухової хвилі: поради фахівців

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МВС України спростовує поширений міф про можливість втечі від вибухової хвилі. Експерти пояснюють правильні дії при загрозі вибуху та рекомендують шукати укриття замість спроб втекти.

Нерідко у суспільстві поширюються помилкова оповідь або поради, як діяти у ситуації вибухової хвилі. В МВС України проінформували о правилах безпеки у випадку знаходження у зоні потенційного вибуху, передає УНН.

Деталі

Існує міф, що від вибухової хвилі можна втекти. 

У фільмах часто можна побачити, як хтось швидко біжить чи від’їжджає в авто, щоб уникнути вибухової хвилі та залишитися неушкодженим. Це може призвести до трагічних наслідків.

Чому це міф?

Вибухова хвиля поширюється зі швидкістю, яка значно перевищує швидкість людини або транспортного засобу. Вона може рухатися зі швидкістю 350 м/с.

Реальна небезпека

Спроба втекти від вибуху може призвести до того, що людина опиниться ще ближче до епіцентру або стане жертвою уламків. Вибухи мають непередбачуваний характер, а безпечний напрямок руху визначити практично неможливо.

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Що робити?

Якщо ви опинилися в зоні потенційного вибуху, найкраще – сховатися за твердим укриттям або лягти на землю, прикривши голову руками. Це допоможе зменшити ризик поранень від вибухової хвилі та уламків.

Тож шукайте укриття, лягайте на землю, залишайтеся якомога далі від потенційного епіцентру вибуху.  

Зеленський провів Технологічну Ставку: вже є деякі рішення для захисту від ракет і бомб рф31.12.24, 18:05 • 32746 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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