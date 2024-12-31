Зеленський провів Технологічну Ставку: вже є деякі рішення для захисту від ракет і бомб рф

Президент Володимир Зеленський провів засідання Технологічної Ставки. Він заявив, що вже є деякі системні рішення для захисту від російських ракет і бомб, передає УНН.

"Завершуємо рік засіданням Технологічної Ставки. Це вже друга зустріч у такому форматі. Урядовці, інші керівники державних інституцій, військове командування плюс виробники", - написав Зеленський.

Він зазначив, що були очільники та генеральні конструктори наших оборонних підприємств – і приватних, і державних.

"Перша Технологічна Ставка була присвячена ППО. Зараз уже були звіти щодо перших рішень. Те, як можна збільшити спроможність нашого захисту неба. І те, як можна збільшити необхідні для цього виробництва в Україні. Надалі посилюємо наші мобільні вогневі групи. Вже є деякі системні рішення для захисту від російських ракет і бомб. Зосереджуємося саме на внутрішніх промислових можливостях", - повідомив Зеленський.

Президент наголосив, що головне – саме українське виробництво, внутрішня промислова сила, яка дає більшу силу обороні.

"І після війни це забезпечить нам зростання українського експорту: українська зброя, наш досвід захисту своєї держави обов’язково допоможе партнерам", - зазначив Зеленський.

Доповнення

Президент Зеленський провів першу зустріч Технологічної Ставки 13 грудня.