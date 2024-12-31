Зеленський провів Технологічну Ставку: вже є деякі рішення для захисту від ракет і бомб рф
Київ • УНН
На другому засіданні Технологічної Ставки обговорили посилення ППО та внутрішнє виробництво озброєння. Президент заявив про системні рішення для захисту від ракет та розвиток оборонної промисловості.
Президент Володимир Зеленський провів засідання Технологічної Ставки. Він заявив, що вже є деякі системні рішення для захисту від російських ракет і бомб, передає УНН.
"Завершуємо рік засіданням Технологічної Ставки. Це вже друга зустріч у такому форматі. Урядовці, інші керівники державних інституцій, військове командування плюс виробники", - написав Зеленський.
Він зазначив, що були очільники та генеральні конструктори наших оборонних підприємств – і приватних, і державних.
"Перша Технологічна Ставка була присвячена ППО. Зараз уже були звіти щодо перших рішень. Те, як можна збільшити спроможність нашого захисту неба. І те, як можна збільшити необхідні для цього виробництва в Україні. Надалі посилюємо наші мобільні вогневі групи. Вже є деякі системні рішення для захисту від російських ракет і бомб. Зосереджуємося саме на внутрішніх промислових можливостях", - повідомив Зеленський.
Президент наголосив, що головне – саме українське виробництво, внутрішня промислова сила, яка дає більшу силу обороні.
"І після війни це забезпечить нам зростання українського експорту: українська зброя, наш досвід захисту своєї держави обов’язково допоможе партнерам", - зазначив Зеленський.
Доповнення
Президент Зеленський провів першу зустріч Технологічної Ставки 13 грудня.