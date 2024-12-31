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Зеленский провел Технологическую Ставку: уже есть некоторые решения для защиты от ракет и бомб рф

Зеленский провел Технологическую Ставку: уже есть некоторые решения для защиты от ракет и бомб рф

Киев  •  УНН

 • 9232 просмотра

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На втором заседании Технологической Ставки обсудили усиление ПВО и внутреннее производство вооружения. Президент заявил о системных решениях для защиты от ракет и развитии оборонной промышленности.

Президент Владимир Зеленский провел заседание Технологической Ставки. Он заявил, что уже есть некоторые системные решения для защиты от российских ракет и бомб, передает УНН.

«Завершаем год заседанием Технологической Ставки. Это уже вторая встреча в таком формате. Чиновники, другие руководители государственных институтов, военное командование плюс производители», - написал Зеленский.

Он отметил, что были руководители и генеральные конструкторы наших оборонных предприятий - и частных, и государственных.

«Первая Технологическая Ставка была посвящена ПВО. Сейчас уже были отчеты по первым решениям. То, как можно увеличить способность нашей защиты неба. И то, как можно увеличить необходимые для этого производства в Украине. В дальнейшем усиливаем наши мобильные огневые группы. Уже есть некоторые системные решения для защиты от российских ракет и бомб. Сосредотачиваемся именно на внутренних промышленных возможностях», - сообщил Зеленский.

Президент подчеркнул, что главное - именно украинское производство, внутренняя промышленная сила, которая дает большую силу обороне.

«И после войны это обеспечит нам рост украинского экспорта: украинское оружие, наш опыт защиты своего государства обязательно поможет партнерам», - отметил Зеленский.

Дополнение

Президент Зеленский провел первую встречу Технологической Ставки 13 декабря.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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