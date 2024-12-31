Зеленский провел Технологическую Ставку: уже есть некоторые решения для защиты от ракет и бомб рф
Киев • УНН
На втором заседании Технологической Ставки обсудили усиление ПВО и внутреннее производство вооружения. Президент заявил о системных решениях для защиты от ракет и развитии оборонной промышленности.
Президент Владимир Зеленский провел заседание Технологической Ставки. Он заявил, что уже есть некоторые системные решения для защиты от российских ракет и бомб, передает УНН.
«Завершаем год заседанием Технологической Ставки. Это уже вторая встреча в таком формате. Чиновники, другие руководители государственных институтов, военное командование плюс производители», - написал Зеленский.
Он отметил, что были руководители и генеральные конструкторы наших оборонных предприятий - и частных, и государственных.
«Первая Технологическая Ставка была посвящена ПВО. Сейчас уже были отчеты по первым решениям. То, как можно увеличить способность нашей защиты неба. И то, как можно увеличить необходимые для этого производства в Украине. В дальнейшем усиливаем наши мобильные огневые группы. Уже есть некоторые системные решения для защиты от российских ракет и бомб. Сосредотачиваемся именно на внутренних промышленных возможностях», - сообщил Зеленский.
Президент подчеркнул, что главное - именно украинское производство, внутренняя промышленная сила, которая дает большую силу обороне.
«И после войны это обеспечит нам рост украинского экспорта: украинское оружие, наш опыт защиты своего государства обязательно поможет партнерам», - отметил Зеленский.
Дополнение
Президент Зеленский провел первую встречу Технологической Ставки 13 декабря.