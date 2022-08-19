У Харкові встановили першу зупинку-укриття

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"Це перша зупинка (укриття – ред.). Місто Харків постійно зазнає обстрілів. Ми мали жахливі випадки, коли люди гинули на зупинках, коли чекали на громадський транспорт. Тоді я пообіцяв, що ми зробимо таку зупинку, яка буде більш-менш безпечна. Від прямого ракетного попадання важкими ракетами напевно не врятує, а може і врятує частково. Але принаймні від уламків, від РСЗВ вона рятуватиме життя людей", – сказав Терехов.

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За словами мера, в укритті може розміститися 30 людей. Він додав, що там є прямий зв'язок з диспетчером, Wi-Fi та телевізор, де люди можуть дивитися, коли під'їжджає транспорт.

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