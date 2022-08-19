В Харькове установили первую остановку-укрытие

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"Это первая остановка (укрытие – ред.). Город Харьков постоянно подвергается обстрелам. У нас были ужасные случаи, когда люди гибли на остановках, когда ждали общественный транспорт. Тогда я пообещал, что мы сделаем такую ​​остановку, которая будет более или менее безопасная. От прямого ракетного попадания тяжелыми ракетами наверняка не спасет, а может и спасет частично. Но по крайней мере от обломков, от РСЗО она будет спасать жизни людей", – сказал Терехов.

Детали

По словам мэра, в укрытии может разместиться 30 человек. Он добавил, что там есть прямая связь с диспетчером, Wi-Fi и телевизор, где люди могут смотреть, когда подъезжает транспорт.

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