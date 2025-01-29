Начальник КГВА об остановке общественного транспорта во время тревог: необходимо пересмотреть это решение

Если бы решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог в Киеве выполнялось бы в полном объеме и останавливался также частный транспорт, тогда бы, это имело бы смысл. Однако сейчас нужно пересмотреть это решение и найти оптимальный вариант. Об этом заявил начальник КГВА Тимур Ткаченко во время круглого стола на тему: «Обеспечение надежной работы общественного транспорта во время воздушных тревог в Киеве», передает УНН.

«По моему мнению с этим вопросом нужно разбираться подробнее. Хочу отметить свою позицию, что безопасность киевлян первоочередная, но вместе с тем нужно понимать вообще - это решение (об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог - ред.) приводит к безопасности киевлян. Потому что есть определенная аналитика от профильных общественных организаций, есть аналитическая информация от профессиональных организаций, которые занимаются транспортом, что в принципе та совокупность людей, которая есть на улицах опасна и наоборот создает определенные аспекты, которые не являются не хорошими», - сказал Ткаченко.

По его словам, во время воздушной тревоги люди должны находиться в укрытии, или в безопасном месте.

«Экономические обоснования и сколько город теряет от этого решения (об остановке общественного транспорта во время тревоги - ред.), они достаточно ключевые здесь. Самое главное, если бы решение выполнялось бы в полном объеме и останавливался транспорт не только коммунальный, но и частный, тогда бы наверняка это имело бы смысл. Я считаю, что все должны пересмотреть это решение, найти оптимальный вариант, который бы сегодня подходил киевлянам», - подчеркнул Ткаченко.

Он подчеркнул, что решение должно быть сбалансированным, пересмотренным и это должно быть сделано в ближайшее время.

Кроме того, он прокомментировал ситуацию с укрытиями на остановках в столице, которые отсутствуют.

«По вопросу укрытий, которые должны находиться на остановочных комплексах, это тоже большой вопрос, поскольку, когда я общался с представителями администрации, мэром города, мне говорили о том, что нет ДБНов соответствующих, хотя это не является правдой, потому что ДБН (Государственные строительные нормы - ред.) применяется исключительно для строительства, а речь идет о сооружениях в соответствии с которыми есть ДСТУ и опыт других городов и достаточно успешный», - сказал Ткаченко.

Он подчеркнул, что остановки не должны быть стеклянными.

«Я буду рассматривать это на повестке дня, поскольку, если мы говорим о том, что люди выходят на остановках, то они точно должны быть не стеклянные, а как минимум такие, которые обеспечивают какую-то безопасность», - добавил Ткаченко.

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в своем выступлении во время дискуссионного круглого стола заявлял, что решение об остановке общественного транспорта во время воздушной тревоги было принято в Киеве Советом обороны города летом 2022 года с учетом рекомендаций представителей ГСЧС Украины, полиции и военных, которые входят в состав Совета обороны. И обусловлено якобы не популизмом, а ответственностью за жизнь людей.

Останавливать или нет общественный транспорт в Киеве во время тревог: почему нет остановок-укрытий и что предлагают депутаты

Дополнение

На днях начальник КГВА Тимур Ткаченко ранее заявлял, что в ближайшее время в столице планируют решить вопрос работы общественного транспорта во время тревог.