Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?

Лавина трагедій, до якої може бути причетна приватна одеська клініка Odrex, має бути зупинена. Адже людське життя – це найвища цінність. І зараз влучний час показати, як українські правоохоронна, судова та медична системи співпрацюють для найкращого результату – досягнення безпеки українського пацієнта та відновлення справедливості. Як зараз розвивається один з найбільших медичних скандалів України за останні роки, який журналісти охрестили "Справа Odrex", читайте в матеріалі УНН.

Раніше клініка "Одрекс" мала гарну репутацію. Однак останні роки перекреслили чи не всі заслуги тих, кому довіряли українці – кількість шокуючих історій та негативного досвіду, повʼязаного з клінікою, шалено зросла. Журналістка та письменниця Зоя Казанжи, висловлюючись про "Справу Odrex" підкреслила, що власникам скандального медичного бізнесу варто реально розібратися в ситуації.

Коли люди розказують натовпами про те, що відбувалося в клініці "Одрекс", яка ще 2-3 роки тому мала досить гарну репутацію – то хіба люди, які очолюють цей бізнес, вони не зацікавлені в тому, щоб це все було пристойно? Щоб дізнатися, що там сталося? Щоб не захищати лікаря тільки тому, що він лікар – а встановити справедливість запитала Зоя Казанжи.

Замість одужання небезпечні інфекції: пацієнти Odrex стикаються з тяжкими післяопераційними ускладненнями

Постають логічні запитання: Чи може власник бізнесу "Одрекс" не знати, що відбувається? Не помічати негативні відгуки, судові позови та кримінальні справи проти своїх лікарів та клініки? Адже "Справа Odrex", яка стосується безпосередньо смерті українського девелопера Аднана Ківана – це не поодинока справа проти клініки і не перші її суди.

Окрім документального фільму "Осине гніздо", де зібрані історії родин померлих пацієнтів клініки Odrex, багато людей наважились розповісти власні історії. Вони записують відео про власний негативний досвід з Odrex в ТікТок, діляться болючими історіями в коментарях, застерігаючи не звертатися в медзаклад, погоджуються дати інтервʼю журналістам та надають документи, що підтверджують їхні слова. Зоя Казанжи, в інтервʼю волонтерці та громадській діячці Дані Яровій, розповіла ще одну історію, яка яскраво ілюструє "лікування" в Odrex.

Це дуже дорога клініка. І коли люди розповідають, наприклад, у мене в рідної людини біопсію взяли 6-го числа, відправили в Київ, 14-го отримали з Києва відповідь, а нам сказали 17-го числа. Тобто 11 днів пройшло. А моя родичка весь цей час лежала в палаті інтенсивної терапії. Ми за це платили шалені кошти. Це нормально? - запитує Зоя Казанжи.

Про схожий підхід до бізнесу в Odrex розповів син померлої в стінах клініки жінки. Чоловік пригадує, клініка знала, що його мати не врятувати – але щоденно викачувала з родини все більше і більше грошей. Останні кілька тижнів лікування родина хворої жінки платила Odrex 120 000 грн на добу. Після її смерті – клініка "Одрекс" відмовила рідним в розтині.

Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”

Журналістка Зоя Казанжи закликала власників бізнесу Odrex бути чесними. Перестати перешкоджати слідству – "відкрити карти". Адже, якщо в клініки, як вони говорять, все дійсно чисто – чого вони бояться? Навіщо намагаються перевести чергову історію про трагічну смерть пацієнта через можливу лікарську недбалість, у площину "рейдерства бізнесу"? Адже родина Аднана Ківана вже неодноразово заявляла, що їм не потрібна клініка Odrex, їм потрібна справедливість.