Замість одужання небезпечні інфекції: пацієнти Odrex стикаються з тяжкими післяопераційними ускладненнями

Кількість жертв Odrex невпинно зростає. Пацієнти та рідні тих, хто постраждав від лікування там сміливіше розповідають власні історії. Головна їхня мотивація – домогтися справедливості та уберегти інших від можливої трагедії, яка, за їхніми словами, може чекати на пацієнта у стінах цієї приватної лікарні. Про те, що може статися з людиною, яка довіряє своє здоров’я клініці "Одрекс", читайте в матеріалі УНН.

Історія, що ледь не закінчилася трагедією, почалася з операції із заміни кульшового суглоба у клініці Odrex. За словами доньки потерпілої, яка вирішила зберегти анонімність, її мати зламала шийку берда, тож було ухвалено рішення протезувати кульшовий суглоб. Операція в Odrex коштувала 220 тис. грн і, як здалося родині одразу після її завершення, пройшла успішно.

Пацієнтку після операції відправили додому, однак її стан не стабілізувався, а навпаки погіршився. Як розповіла її донька "Справедливому журналісту" післяопераційні шви не загоювались та інтенсивно виділяли рідину, схожу на гній. Донька пацієнтки повідомляла лікарю про ситуацію: надсилала фотографії, розповідала деталі, питала чи так і має бути. Через 2 місяці, коли лікар таки запросив їх з мамою на огляд, дослідження виявило в жінки серйозне інфекційне зараження. Тож, пацієнтці зробили повторну операцію. Як розповіла донька постраждалої – лікарі вилучили протез, обробили та поставили наново. Хоча, як зазначають провідні ортопедичні інститути, інфекційне ураження вимагає заміни імплант на інший, тимчасовий. Аж поки інфекція не буде подолана. Тож, такі дії лікарів Odrex донька постраждалої назвала порушенням стандартів лікування.

Щодо загадкової інфекції, яка незрозуміло звідки взялася в пацієнтки Odrex, – виявилося, що це pseudomonas aeruginosa. Бактерія, що є ознакою внутрішньолікарняної інфекції, передається через забруднену воду, медичне обладнання та брудні руки медиків. Саме зараження цією бактерією в клініці Odrex призвело до того, що пацієнтка була змушена пройти через повторну операцію та значне погіршення стану здоровʼя. Загалом другий етап лікування в Odrex зайняв 52 дні, а коштував родині приблизно 600 тис. грн.

Коли виявилося, що в доньки немає грошей, аби заплатити за повторне лікування матері, адже вона не розраховувала ні на зараження інфекцією, ні не повторну операцію, ні на подовжений термін лікування матері в клініці – "Одрекс" подав на неї до суду.

І хоч на особистій зустрічі медичний директор клініки Odrex Дмитро Гавриченко розповідав доньці постраждалої про інфекцію – в анамнезі її не зазначено. Ба більше, Гавриченко, за словами доньки постраждалої, визнав – те, що сталося з її матірʼю, це помилка лікарів клініки.

Але історія з інфікуванням пацієнта під час операції в Odrex – далеко не перша і, на жаль, не єдина. Випадки зараження просто на операційному столі зустрічаються в історіях постраждалих із тривожною регулярністю. Що може свідчити – йдеться не про поодинокі помилки лікарів, а про системну відсутність інфекційного контролю в приватній лікарні "Одрекс".

Володимир звернувся в Odrex без ознак тяжкого стану. Відчував слабкість, яка вимагала діагностики. Після огляду йому повідомили, що ситуація нібито критична і чоловіка необхідно негайно оперувати. Він погодився, довірившись лікарям. Операцію провели без зволікань.

Уже наступного дня дружині пацієнта Ірині показали рентгенівський знімок: легені її чоловіка були уражені на 85%. Через стрімке погіршення дихання та наростаючу задуху медики вирішили ввести Володимира в медикаментозну кому. Згодом у клініці повідомили, що різке ураження легень спричинено зараженням бактерією Serratia marcescens.

Важливо! Бактерія Serratia marcescens досить специфічна, не живе в атмосфері і не передається повітряно-крапельним шляхом. Заразитися нею можна здебільше через брудні руки медичного персоналу, інтубаційні трубки, катетери, ендоскопічні інструменти, інші інвазивні системи, а також через нестерильні розчини чи медичні матеріали у разі порушення правил зберігання. Цей збудник є класичним маркером внутрішньолікарняної інфекції, яка виникає в умовах порушення інфекційного контролю.

Ірина неодноразово запитувала, як небезпечний збудник міг опинитися в організмі її чоловіка? У відповідь від лікарів чула лише: "Це реанімація. Тут можна підхопити все, що завгодно". Подібні слова можуть свідчити про те, що умови реанімації Odrex не відповідають ліцензійним умовам медичних закладів.

У медикаментозній комі Володимир провів кілька тижнів, втративши близько 15 кг переважно м’язової маси. Через ймовірну антисанітарію в Odrex він фактично опинився "прикутим" до апаратів – хоча причина звернення в лікарню не передбачала ані тривалого лікування, ані реанімаційних заходів, ані медикаментозної коми. Замість короткої госпіталізації чи амбулаторного лікування чоловік провів у клініці майже місяць, а родина змушена була оплачувати величезні рахунки. Коли кошти закінчилися, за словами Ірини, лікар запропонував "вимкнути світло, якщо більше нема чим платити".

Володимир дивом вижив. Однак, у виписці пацієнта немає жодної згадки про зараження бактерією Serratia marcescens – наче її ніколи і не було.

Схожість ситуації може вказувати на те, що для клініки Odrex інфікування пацієнта специфічними бактеріями під час операції радше норма, ніж виняток з правил. Окрім того, як свідчать рідні постраждалих, одеська приватна клініка в обох випадках приховала факт інфікування в офіційних документах, не зазначивши ні слова про бактерії в анамнезах своїх пацієнтів. Що по суті може бути ознакою підробки медичної документації.

Документальний фільм про жертв Odrex "Осине гніздо"

Ще більше історій жертв клініки Odrex показано у документальному фільмі "Осине гніздо". Незалежно від діагнозу пацієнти клініки "Одрекс" потрапляли в однаковий сценарій: спочатку – оптимістичні обіцянки, потім – раптові "ускладнення", збільшення рахунків, тиск, вимоги і погрози від адміністрації клініки.

Так Світлана Гук описує, як після операції її чоловік опинився на межі життя й смерті, а догляд за ним перетворився на нескінченні рахунки. Жінка стверджує, що клініка утримувала тіло чоловіка на апаратах навіть після клінічної смерті, намагаючись збільшити оплату за його перебування у лікарні. А ще клініка подала на неї до суду після того, як вона не змогла заплатити.

У фільмі звучить і історія родини Тоткайло, яку розповідає донька померлого – її батькові провели курс агресивної хіміотерапії в Odrex, проти якої заперечував консиліум лікарів у Києві. Після повернення додому стан її батька різко погіршився, а звернення Христини до лікарів Odrex закінчувалися словами: "Сьогодні вихідний. Телефонуйте з понеділка". Батько Христини помер, і вона переконана, що саме протипоказана хіміотерапія, недбалість і байдужість у приватній лікарні – стали фатальними.

Смерть Аднана Ківана під час лікування в Odrex

Лавина нових історій від постраждалих та рідних тих, хто більше не може говорити за себе – демонструє те, що смерті та ускладнення у пацієнтів в "Одрексі" через можливу недбалість медичного персоналу не є рідкістю. Це виглядає, як систематичні порушення, що, на жаль, є нормою.

Та суспільство все ж має надію на відновлення справедливості. Українська медична система сфокусована на так званій "справі Odrex". З одного боку правоохоронці, 2 кримінальні провадження лікарям, у справі про смерть пацієнта Аднана Ківана, позачергова перевірка МОЗ ліцензійних умов ТОВ "Дім медицини" – під якою працював бренд Odrex в період смерті девелопера, підтримка необхідності перевірки клініки зі сторони громадських діячів та журналістів. З іншого боку – швидка зміна ліцензій на офіційному сайті клініки Odrex та заяви адвокатів про начебто "тиск на бізнес", які не мають нічого спільного зі смертями пацієнтів. Чи вдасться українській медичній та правоохоронній системам віднайти правду та справедливість – покаже лише час.