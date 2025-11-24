$42.150.00
48.520.00
ukenru
06:19 • 392 перегляди
Україна і США продовжать роботу над "уточненим" мирним планом, Зеленський може відвідати Штати цього тижня - Reuters
06:00 • 2344 перегляди
Скандал навколо клініки Odrex: суд розгляне зміну запобіжного заходу лікарці, дії якої пов’язують зі смертю пацієнта
24 листопада, 00:17 • 13399 перегляди
Переговори у Женеві: США та Україна виступили зі спільною заявою
23 листопада, 21:45 • 21887 перегляди
CBS Nеws: Зеленського можуть запросити до США, але все залежить від зустрічі в Женеві
23 листопада, 17:09 • 27354 перегляди
"Ми досягли дуже хорошого прогресу і рухаємося вперед до справедливого і тривалого миру": Єрмак за результатами зустрічі у Женеві Video
23 листопада, 17:04 • 32903 перегляди
Рубіо заявив про найбільший прорив у переговорах від початку процесуVideo
23 листопада, 17:00 • 25822 перегляди
В Україні оголосили обмеження електропостачання на 24 листопада: будуть застосовані графіки відключення
23 листопада, 16:43 • 22420 перегляди
Європейські країни запропонували зміни до плану США щодо України – Reuters
23 листопада, 14:50 • 19792 перегляди
Редакція спільного документа зі США на фінальному етапі вже відображає більшість українських ключових пріоритетів – УмєровPhoto
23 листопада, 14:06 • 15729 перегляди
Смерть пацієнта у скандальній клініці “Одрекс”: апеляційний суд розгляне зміну запобіжного заходу онкологу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3.5м/с
84%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Рубіо заявив, що нічого не чув про альтернативний план від Європи щодо завершення війниVideo23 листопада, 21:03 • 11847 перегляди
У Харкові зросла кількість загиблих та постраждалих: ДНСН показали кадри наслідків удару російських БпЛАPhotoVideo23 листопада, 23:56 • 8118 перегляди
"Птахи Мадяра" атакували хімзавод "Бром" та електропідстанцію в Криму: командувач СБС показав відеоVideo01:04 • 4840 перегляди
Еверест уже не найвищий: вчені знайшли гігантські структури під Землею, що переважають його у 100 разівPhoto02:09 • 9604 перегляди
Канцлер Німеччини відхилив ідею США щодо повернення росії до G805:08 • 9656 перегляди
Публікації
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
Ексклюзив
23 листопада, 09:30 • 42533 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 118553 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo21 листопада, 17:13 • 83460 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 88228 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo21 листопада, 11:38 • 94676 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Швейцарія
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 31961 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 42658 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto22 листопада, 07:49 • 44706 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 118551 перегляди
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo21 листопада, 09:58 • 63276 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Дипломатка
Залізний купол
Facebook

Скандал навколо клініки Odrex: суд розгляне зміну запобіжного заходу лікарці, дії якої пов’язують зі смертю пацієнта

Київ • УНН

 • 2374 перегляди

Київський апеляційний суд сьогодні розгляне апеляційну скаргу щодо запобіжного заходу лікарці-онкологу Марині Бєлоцерковській. Її підозрюють у неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвело до смерті бізнесмена Аднана Ківана.

Скандал навколо клініки Odrex: суд розгляне зміну запобіжного заходу лікарці, дії якої пов’язують зі смертю пацієнта

Київський апеляційний суд сьогодні об 11:40 розгляне апеляційну скаргу, щодо запобіжного заходу лікарці-онкологу Марині Бєлоцерковській. Апеляційний суд під головування судді Юлії Матвієнко може змінити запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на нічний, повідомляє УНН. 

В межах справи про смерть пацієнта – бізнесмена Аднана Ківана, який проходив лікування в одеській приватній клініці "Одрекс", Печерський районний суд Києва обрав онкологу Марині Бєлоцерковській запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Бєлоцерковська є однією з двох підозрюваних у кримінальному провадженні за ч.1 ст.140 КК України – неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило смерть пацієнта. 

Судово-медична експертиза встановила, що під час лікування Аднана Ківана медики не забезпечили належного реагування на ознаки ускладнень, не призначили необхідних препаратів, зокрема антибіотиків після операції, а також проводили процедури, які були протипоказані пацієнтові, зважаючи на його стан. Експерти дійшли висновку про наявність прямого причинно-наслідкового зв’язку між діями лікарів та смертю Ківана 28 жовтня 2024 року. Зазначимо, що після смерті девелопера – Бєлоцерковську звільнили з клініки. 

Окрім Бєлоцерковської, у межах кримінального провадження оголошено підозру її вже колишньому колезі – завідувачу хірургічного відділення в медичному домі "Одрекс" - Віталію Русакову.  

Засідання, щодо запобіжного заходу Віталію Русакову Київський апеляційний суд вже провів. За його результатними підозрюваний в неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило смерть пацієнта, Віталія Русакова зобовʼязали перебувати під домашній арештом з 23:00 до 6:00. З огляду на "комендантську годину" в країні – зараз підозрюваний лікар обмежений не більше, аніж всі інші українці. Таке рішення суду викликало обурення в суспільства. 

Крім того, сам Русаков усміхався й жартував у суді, а після – опублікував у соцмережах селфі з електронним браслетом. Родини померлих пацієнтів назвали таку поведінку проявом цинізму та неповаги до загиблих.

Нові історії постраждалих пацієнтів клініки "Одрекс"

Після смерті Аднана Ківана історії пацієнтів одеської клініки "Одрекс" почали з’являтися одна за одною - люди вирішили більше не мовчати. Ті, хто роками боялися говорити публічно, сьогодні наважуються розповісти історії про те, як лікування в "Одрекс" перетворювалося на знущання, професійна допомога – на небезпечні експерименти, а медицина – на холодний фінансовий розрахунок, аби "витягти останнє" з родини хворого. У документальному фільмі "Осине гніздо" родичі посраждалих та померлих пацієнтів розповідають про пережите. 

Она з них - Світлана Гук, чоловік якої помер в "Одрексі". Поки він лежав у реанімації, клініка, за її словами, виставляла рахунки по 80-90 тисяч гривень щоденно. Жінка підозрює, що чоловіка могли утримувати на апаратах навіть після клінічної смерті – але не для порятунку, а для того, щоб продовжувати виставляти рахунки. Коли жінка не могла більше платити – їй прямо запропонували віддати документи на квартиру, аби юристи клініки швидко її продали. Після смерті чоловіка клініка, не зупинившись, подала на неї до суду, вимагаючи додатково 900 тисяч гривень. 

Інший пацієнт, Володимир, прийшов в "Одрекс" на операцію, під час якої його, ймовірно, інфікували бактерією Serratia Marcescens. Ця бактерія передається через брудні руки або інструменти. В клініці це не спростовували, заявивши, що "це реанімація – тут можна підхопити все що завгодно". Така відповідь, може свідчити про розуміння співробітниками, що реанімація у клініці не відповідає заявленим стандартам, не є стерильною, і що це системна проблема, а не разовий випадок. Інфекція уразила 85% легень Володимира, його ввели в медичну кому, він втратив 15 кг. Дружина Володимира  досі повторює, що її чоловік "просто чудом вижив після цього лікування".

Христина Тоткайло розповідає про батька, якому за наполяганням лікарів "Одрексу" призначили  агресивну хіміотерапію, попри застереження київських фахівців. Вона згадує обіцянки, що "врятують голос і гортань", і те, як батько повернувся додому вже практично без шансів на життя. Агресивне лікування, на її думку, не просто не допомогло – воно його зламало.

Катерина Бойчук згадує, як відправила маму в "дорогу клініку з доброю репутацією", а через три тижні забрала її тіло. Мати перенесла операцію, але лікарі, за Катерини словами, так і не змогли визначитись із діагнозом. Щоденні дзвінки вночі, плутані пояснення, нескінченні суми у рахунках – і смерть. Катерина каже: "я вірила цим лікарям, а тепер не довірю їм навіть рецепт від застуди".

Усі ці історії з різними діагнозами, різними обставинами, різними людьми мають одну спільну рису – відчуття того, що життя пацієнтів в "Одрексі" цінується значно менше, ніж гроші, які можна отримати за "лікування". Постраждалі та родини померлих говорять про лікарські помилки, про недбалість, про цинізм, але понад усе – про відсутність елементарної людяності.

Поки слідство продовжується, все більше людей приходить із новими історіями. І кожна з них звучить, як новий доказ того, що проблема  значно глибша, ніж окремі лікарі. Проблема, видається,  у самій конструкції клініки "Одрекс", яка дозволяє таке ставлення до людей, їхнього здоров’я і життя.

Лілія Подоляк

СуспільствоКримінал та НП
Odrex
Соціальна мережа
Фільм
Київ