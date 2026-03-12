Війна в Ірані загрожує європейській економіці зростанням інфляції вище 3%

Європейський Союз попередив про ризик різкого прискорення інфляції, яка за умови збереження високих цін на енергоносії може перевищити 3% вже у поточному році. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс під час зустрічі з міністрами фінансів блоку зазначив, що тривале перебування ціни на нафту Brent на позначці близько 100 доларів за барель негативно вплине на економічне зростання. За найгіршого сценарію показник ВВП у 2026 році виявиться на 0,4 відсоткових пункти нижчим за попередні прогнози через дестабілізацію енергетичного ринку.

Вплив цін на газ та ризики для фінансової стабільності

Економічний прогноз ЄС передбачає, що вартість природного газу в Європі може зрости до 75 євро за мегават-годину до кінця року, що додасть до базової інфляції близько одного відсоткового пункту.

Така динаміка змушує інвесторів очікувати на жорсткішу політику Європейського центрального банку, який може підвищити відсоткові ставки для стримування цін. Попри те, що на найближчому засіданні 19 березня зміни ставок не очікуються, нові прогнози вже частково відображають негативний вплив бойових дій на ланцюги постачання та фінансові ринки.

Постійне націлювання на судноплавну та енергетичну інфраструктуру ризикує наразити світову економіку на стагфляційний шок у довгостроковій перспективі. Вплив на європейську економіку залежатиме від тривалості, масштабів та інтенсивності конфлікту – заявив Валдіс Домбровскіс.

