Ексклюзив
19:47 • 7794 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
11 березня, 15:03 • 18415 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальне
11 березня, 14:45 • 26163 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
11 березня, 13:06 • 22378 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
11 березня, 12:47 • 27686 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10 • 30970 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язнення
11 березня, 08:06 • 36892 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
11 березня, 07:44 • 34406 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 44875 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 121127 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше
Війна в Ірані загрожує європейській економіці зростанням інфляції вище 3%

Київ • УНН

 • 1170 перегляди

Єврокомісія попереджає про ріст цін на нафту та газ через конфлікт. Це призведе до падіння ВВП та жорсткої політики ЄЦБ щодо відсоткових ставок.

Війна в Ірані загрожує європейській економіці зростанням інфляції вище 3%

Європейський Союз попередив про ризик різкого прискорення інфляції, яка за умови збереження високих цін на енергоносії може перевищити 3% вже у поточному році. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс під час зустрічі з міністрами фінансів блоку зазначив, що тривале перебування ціни на нафту Brent на позначці близько 100 доларів за барель негативно вплине на економічне зростання. За найгіршого сценарію показник ВВП у 2026 році виявиться на 0,4 відсоткових пункти нижчим за попередні прогнози через дестабілізацію енергетичного ринку.

Вплив цін на газ та ризики для фінансової стабільності

Економічний прогноз ЄС передбачає, що вартість природного газу в Європі може зрости до 75 євро за мегават-годину до кінця року, що додасть до базової інфляції близько одного відсоткового пункту.

Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані06.03.26, 14:50 • 131428 переглядiв

Така динаміка змушує інвесторів очікувати на жорсткішу політику Європейського центрального банку, який може підвищити відсоткові ставки для стримування цін. Попри те, що на найближчому засіданні 19 березня зміни ставок не очікуються, нові прогнози вже частково відображають негативний вплив бойових дій на ланцюги постачання та фінансові ринки.

Постійне націлювання на судноплавну та енергетичну інфраструктуру ризикує наразити світову економіку на стагфляційний шок у довгостроковій перспективі. Вплив на європейську економіку залежатиме від тривалості, масштабів та інтенсивності конфлікту

– заявив Валдіс Домбровскіс.

Трейдери прогнозують падіння євро до рівня паритету з доларом09.03.26, 17:43 • 3789 переглядiв

Степан Гафтко

