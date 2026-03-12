$43.860.0351.040.33
Эксклюзив
19:47 • 7078 просмотра
Угрозы нефтью по $200 за баррель - к каким ценам на топливо готовиться украинцам
11 марта, 15:03 • 17269 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливоPhoto
11 марта, 14:45 • 25483 просмотра
11 марта, 13:06 • 21751 просмотра

Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу
Эксклюзив
11 марта, 13:06 • 21751 просмотра
11 марта, 12:47 • 27038 просмотра

Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
Эксклюзив
11 марта, 12:47 • 27038 просмотра
11 марта, 09:10 • 30691 просмотра

НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения
11 марта, 09:10 • 30691 просмотра
11 марта, 08:06 • 36665 просмотра

Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
11 марта, 08:06 • 36665 просмотра
11 марта, 07:44 • 34353 просмотра

НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
11 марта, 07:44 • 34353 просмотра
10 марта, 17:36 • 44842 просмотра

У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
Эксклюзив
10 марта, 17:36 • 44842 просмотра
10 марта, 15:44 • 121094 просмотра

США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 121094 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Графики отключений электроэнергии
Война в Иране угрожает европейской экономике ростом инфляции выше 3%

Киев • УНН

 • 404 просмотра

Еврокомиссия предупреждает о росте цен на нефть и газ из-за конфликта. Это приведет к падению ВВП и жесткой политике ЕЦБ в отношении процентных ставок.

Война в Иране угрожает европейской экономике ростом инфляции выше 3%

Европейский Союз предупредил о риске резкого ускорения инфляции, которая при условии сохранения высоких цен на энергоносители может превысить 3% уже в текущем году. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис во время встречи с министрами финансов блока отметил, что длительное пребывание цены на нефть Brent на отметке около 100 долларов за баррель негативно повлияет на экономический рост. По наихудшему сценарию показатель ВВП в 2026 году окажется на 0,4 процентных пункта ниже предыдущих прогнозов из-за дестабилизации энергетического рынка.

Влияние цен на газ и риски для финансовой стабильности

Экономический прогноз ЕС предполагает, что стоимость природного газа в Европе может вырасти до 75 евро за мегаватт-час до конца года, что добавит к базовой инфляции около одного процентного пункта.

Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране06.03.26, 14:50 • 131426 просмотров

Такая динамика заставляет инвесторов ожидать более жесткой политики Европейского центрального банка, который может повысить процентные ставки для сдерживания цен. Несмотря на то, что на ближайшем заседании 19 марта изменения ставок не ожидаются, новые прогнозы уже частично отражают негативное влияние боевых действий на цепи поставок и финансовые рынки.

Постоянное нацеливание на судоходную и энергетическую инфраструктуру рискует подвергнуть мировую экономику стагфляционному шоку в долгосрочной перспективе. Влияние на европейскую экономику будет зависеть от продолжительности, масштабов и интенсивности конфликта

– заявил Валдис Домбровскис.

Трейдеры прогнозируют падение евро до уровня паритета с долларом09.03.26, 17:43 • 3786 просмотров

Степан Гафтко

