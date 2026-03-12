Война в Иране угрожает европейской экономике ростом инфляции выше 3%

Европейский Союз предупредил о риске резкого ускорения инфляции, которая при условии сохранения высоких цен на энергоносители может превысить 3% уже в текущем году. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис во время встречи с министрами финансов блока отметил, что длительное пребывание цены на нефть Brent на отметке около 100 долларов за баррель негативно повлияет на экономический рост. По наихудшему сценарию показатель ВВП в 2026 году окажется на 0,4 процентных пункта ниже предыдущих прогнозов из-за дестабилизации энергетического рынка.

Влияние цен на газ и риски для финансовой стабильности

Экономический прогноз ЕС предполагает, что стоимость природного газа в Европе может вырасти до 75 евро за мегаватт-час до конца года, что добавит к базовой инфляции около одного процентного пункта.

Такая динамика заставляет инвесторов ожидать более жесткой политики Европейского центрального банка, который может повысить процентные ставки для сдерживания цен. Несмотря на то, что на ближайшем заседании 19 марта изменения ставок не ожидаются, новые прогнозы уже частично отражают негативное влияние боевых действий на цепи поставок и финансовые рынки.

Постоянное нацеливание на судоходную и энергетическую инфраструктуру рискует подвергнуть мировую экономику стагфляционному шоку в долгосрочной перспективе. Влияние на европейскую экономику будет зависеть от продолжительности, масштабов и интенсивности конфликта – заявил Валдис Домбровскис.

