Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"

Заяви приватної клініки Odrex про "тиск на бізнес" та "рейдерське захоплення" – ніщо інше, як спроба "зберегти обличчя" та відновити вже зіпсований імідж. Це відбувається на тлі скандалу щодо смерті пацієнта після лікування в одеській клініці та кримінального провадження, у якому двом лікарям клініки вже оголошено про підозру, пише УНН.

Попри наявні висновки судово-медичної експертизи і офіційний статус підозрюваних, у клініці продовжують публічно наполягати на тому, що арешт корпоративних прав "Одрекса" нібито є тиском на бізнес та спробою рейдерського захоплення. Однак експерти вважають такі заяви типовою інформаційною тактикою, спрямованою на відволікання суспільства від суті справи.

Суддя у відставці Олександр Ситников у коментарі для УНН наголосив, що публічні твердження про "тиск на бізнес" у подібних ситуаціях зазвичай мають суто іміджевий характер.

"Це спосіб захисту не тільки правовий, але і соціального характеру. Якщо вони визнають свої помилки, то одразу втратять свою клієнтуру. Окрім того, у нашій країні немає практики визнавати таке", – заявив Ситников.

За його словами, в умовах гучного скандалу такі заяви є радше частиною PR-оборони, ніж юридичної стратегії. Схожої думки дотримується й колишній заступник генерального прокурора, адвокат Олексій Баганець. У розмові з журналістом УНН він підтвердив, що подібні публічні заяви є допустимою формою захисту, однак межа між "позицією захисту" і "перешкоджанням слідству" не повинна бути порушена.

"Вони так захищаються, ти їм не заборониш, це їхнє право. Інша справа, якщо вони цим способом захисту будуть перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні, то звичайно, що правоохоронці повинні на це відреагувати. Якщо буде чинитися тиск на слідство, якщо хтось буде таким шляхом втручатися у проведення розслідування, у працівників правоохоронних органів є маса можливостей для того, щоб їх поставити на місце, щоб вони не перешкоджали", – підсумував Баганець.

Чому накладено арешт на корпоративні права клініки "Одрекс"?

Рішення Печерського суду про арешт корпоративних прав Odrex ухвалене в межах кримінального провадження щодо смерті пацієнта – українського девелопера Аднана Ківана. У справі вже повідомлено про підозру двом лікарям клініки, які його лікували. Комісійна судово-медична експертиза встановила, що під час лікування були допущені критичні порушення стандартів медичної допомоги, які, за висновками фахівців, могли призвести до смерті пацієнта.

Попри це, керівництво клініки продовжує просувати риторику про нібито "рейдерську атаку", що, за оцінкою адвоката постраждалої сторони Олександра Дімоглова є спробою змістити фокус суспільної дискусії з юридичних фактів на емоційно забарвлену політичну площину.

"Твердження про "тиск на бізнес" виглядають не просто маніпулятивними – вони є спробою змістити увагу з юридичної реальності у медійну площину. Це форма захисту, яка не має стосунку до фактів, але покликана дати можливість виправдатися перед громадськістю та зберегти імідж клініки. Це право сторони захисту – але воно не змінює суті справи", – прокоментував адвокат.

Окрім того, після початку судового розгляду справи щодо смерті Аднана Ківана почали з’являтися нові свідчення можливих порушень у медзакладі. Родичі інших пацієнтів "Одрексу" публічно розповідають власні історії "лікування". Постраждалі та їхні родини, близькі померлих пацієнтів говорять про можливу системність проблем: від імовірних підробок медичної документації до вимагання значних сум коштів за процедури, які, за їхніми словами, не мали обґрунтованої медичної необхідності.

Такі звернення лише підсилили суспільний резонанс і викликали запитання щодо внутрішніх процесів у клініці. На цьому тлі Міністерство охорони здоров’я створило спеціальну комісію для перевірки діяльності "Одрексу" та відповідності їх діяльності ліцензійним умовам. У разі підтвердження порушень – заклад може втратити ліцензію, що фактично означатиме призупинення роботи клініки.