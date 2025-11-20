$42.090.00
48.740.05
ukenru
15:56 • 526 перегляди
В Україні 21 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
Ексклюзив
15:30 • 4306 перегляди
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"
13:38 • 21898 перегляди
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації
Ексклюзив
13:09 • 33015 перегляди
Новий "мирний план" Трампа для України: експерт розкрив, якими можуть бути наслідки
12:48 • 22156 перегляди
Плей-офф відбору на ЧС: збірна України дізналася суперникаPhoto
12:24 • 41583 перегляди
Європа реагує на ймовірний 28-пунктний мирний план США для України та росії: що кажуть у столицях
12:24 • 39952 перегляди
Boost економіки: літакобудування повертає до бюджету 2,5 гривні на кожну гривню пільг
Ексклюзив
20 листопада, 08:56 • 53361 перегляди
Розширення агресії рф на захід: експерт розповів, як Польща готується до потенційної війни
20 листопада, 08:21 • 29441 перегляди
Сотні постраждалих і лише 12 найсуворіших вироків: Генпрокурор Кравченко закликав нардепів підтримати довічне ув'язнення за злочини проти дітей
20 листопада, 07:57 • 25876 перегляди
У Тернополі 22 людини досі шукають після російського удару - ЗеленськийVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2м/с
100%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Це схоже на ІПСО": український дипломат Кислиця розкритикував план Трампа щодо припинення війни20 листопада, 08:01 • 38764 перегляди
Справа, що підірвала державу: як ситуація довкола Міндіча перетворилася на юридичний хаос і політичний вибух - аналіз підозри20 листопада, 08:12 • 60459 перегляди
рф атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки цілодобово у всіх регіонах - Міненерго20 листопада, 08:40 • 41165 перегляди
План Трампа щодо України: росія платитиме оренду за Донбас, але сума не розголошується - The Telegraph20 листопада, 08:42 • 36168 перегляди
Три українські АЕС втратили підключення до високовольтних ліній після атаки рф 19 листопада - МАГАТЕ11:00 • 39942 перегляди
Публікації
Ситний і поживний пиріг "Кіш": 5 найкращих рецептів, які вийдуть у кожногоPhoto15:45 • 1540 перегляди
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"
Ексклюзив
15:30 • 4306 перегляди
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації13:38 • 21898 перегляди
Новий "мирний план" Трампа для України: експерт розкрив, якими можуть бути наслідки
Ексклюзив
13:09 • 33015 перегляди
Європа реагує на ймовірний 28-пунктний мирний план США для України та росії: що кажуть у столицях12:24 • 41583 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Радослав Сікорський
Марко Рубіо
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Польща
Тернопіль
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's BazaarPhotoVideo14:45 • 2730 перегляди
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 31859 перегляди
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo19 листопада, 07:49 • 55032 перегляди
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"18 листопада, 16:06 • 52384 перегляди
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсаціюPhoto18 листопада, 16:02 • 53268 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
БМ-21 «Град»

Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"

Київ • УНН

 • 4358 перегляди

Заяви приватної клініки Odrex про "тиск на бізнес" і "рейдерське захоплення" на фоні арешту корпоративних прав виглядають як спроба відвернути увагу від справжнього скандалу – смерті пацієнта Аднана Ківана та кримінального провадження проти двох лікарів закладу. Експерти вважають цю риторику інформаційним маневром, покликаним захистити репутацію клініки, яка опинилася в центрі суспільної уваги через скандал.

Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"

Заяви приватної клініки Odrex про "тиск на бізнес" та "рейдерське захоплення" – ніщо інше, як спроба "зберегти обличчя" та відновити вже зіпсований імідж. Це відбувається на тлі скандалу щодо смерті пацієнта після лікування в одеській клініці та кримінального провадження, у якому двом лікарям клініки вже оголошено про підозру, пише УНН.

Попри наявні висновки судово-медичної експертизи і офіційний статус підозрюваних, у клініці продовжують публічно наполягати на тому, що арешт корпоративних прав "Одрекса" нібито є тиском на бізнес та спробою рейдерського захоплення. Однак експерти вважають такі заяви типовою інформаційною тактикою, спрямованою на відволікання суспільства від суті справи.

Суддя у відставці Олександр Ситников у коментарі для УНН наголосив, що публічні твердження про "тиск на бізнес" у подібних ситуаціях зазвичай мають суто іміджевий характер.

"Це спосіб захисту не тільки правовий, але і соціального характеру. Якщо вони визнають свої помилки, то одразу втратять свою клієнтуру. Окрім того, у нашій країні немає практики визнавати таке", – заявив Ситников. 

За його словами, в умовах гучного скандалу такі заяви є радше частиною PR-оборони, ніж юридичної стратегії. Схожої думки дотримується й колишній заступник генерального прокурора, адвокат Олексій Баганець. У розмові з журналістом УНН він підтвердив, що подібні публічні заяви є допустимою формою захисту, однак межа між "позицією захисту" і "перешкоджанням слідству" не повинна бути порушена.

"Вони так захищаються, ти їм не заборониш, це їхнє право. Інша справа, якщо вони цим способом захисту будуть перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні, то звичайно, що правоохоронці повинні на це відреагувати. Якщо буде чинитися тиск на слідство, якщо хтось буде таким шляхом втручатися у проведення розслідування, у працівників правоохоронних органів є маса можливостей для того, щоб їх поставити на місце, щоб вони не перешкоджали", – підсумував Баганець.

Чому накладено арешт на корпоративні права клініки "Одрекс"?

Рішення Печерського суду про арешт корпоративних прав Odrex ухвалене в межах кримінального провадження щодо смерті пацієнта – українського девелопера Аднана Ківана. У справі вже повідомлено про підозру двом лікарям клініки, які його лікували. Комісійна судово-медична експертиза встановила, що під час лікування були допущені критичні порушення стандартів медичної допомоги, які, за висновками фахівців, могли призвести до смерті пацієнта.

Попри це, керівництво клініки продовжує просувати риторику про нібито "рейдерську атаку", що, за оцінкою адвоката постраждалої сторони Олександра Дімоглова є спробою змістити фокус суспільної дискусії з юридичних фактів на емоційно забарвлену політичну площину.

"Твердження про "тиск на бізнес" виглядають не просто маніпулятивними – вони є спробою змістити увагу з юридичної реальності у медійну площину. Це форма захисту, яка не має стосунку до фактів, але покликана дати можливість виправдатися перед громадськістю та зберегти імідж клініки. Це право сторони захисту – але воно не змінює суті справи", – прокоментував адвокат.

Окрім того, після початку судового розгляду справи щодо смерті Аднана Ківана почали з’являтися нові свідчення можливих порушень у медзакладі. Родичі інших пацієнтів "Одрексу" публічно розповідають власні історії "лікування". Постраждалі та їхні родини, близькі померлих пацієнтів говорять про можливу системність проблем: від імовірних підробок медичної документації до вимагання значних сум коштів за процедури, які, за їхніми словами, не мали обґрунтованої медичної необхідності.

Такі звернення лише підсилили суспільний резонанс і викликали запитання щодо внутрішніх процесів у клініці. На цьому тлі Міністерство охорони здоров’я створило спеціальну комісію для перевірки діяльності "Одрексу" та відповідності їх діяльності ліцензійним умовам. У разі підтвердження порушень – заклад може втратити ліцензію, що фактично означатиме призупинення роботи клініки.

Лілія Подоляк

СуспільствоЗдоров'яПублікації
Odrex
Одеса