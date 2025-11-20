$42.150.06
11:38
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники Odrex
10:22
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
21 ноября, 05:29
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
20 ноября, 22:25
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
20 ноября, 21:45
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Odrex и скандал вокруг смерти пациента: эксперты развенчивают версию о "давлении на бизнес"

Киев • УНН

 • 70560 просмотра

Заявления частной клиники Odrex о "давлении на бизнес" и "рейдерском захвате" на фоне ареста корпоративных прав выглядят как попытка отвлечь внимание от настоящего скандала – смерти пациента Аднана Кивана и уголовного производства против двух врачей учреждения. Эксперты считают эту риторику информационным маневром, призванным защитить репутацию клиники, оказавшейся в центре общественного внимания из-за скандала.

Odrex и скандал вокруг смерти пациента: эксперты развенчивают версию о "давлении на бизнес"

Заявления частной клиники Odrex о «давлении на бизнес» и «рейдерском захвате» – не что иное, как попытка «сохранить лицо» и восстановить уже испорченный имидж. Это происходит на фоне скандала со смертью пациента после лечения в одесской клинике и уголовного производства, в котором двум врачам клиники уже объявлено о подозрении, пишет УНН.

Несмотря на имеющиеся выводы судебно-медицинской экспертизы и официальный статус подозреваемых, в клинике продолжают публично настаивать на том, что арест корпоративных прав «Одрекса» якобы является давлением на бизнес и попыткой рейдерского захвата. Однако эксперты считают такие заявления типичной информационной тактикой, направленной на отвлечение общества от сути дела.

Судья в отставке Александр Ситников в комментарии для УНН подчеркнул, что публичные утверждения о «давлении на бизнес» в подобных ситуациях обычно носят сугубо имиджевый характер.

«Это способ защиты не только правовой, но и социального характера. Если они признают свои ошибки, то сразу потеряют свою клиентуру. Кроме того, в нашей стране нет практики признавать такое», – заявил Ситников. 

По его словам, в условиях громкого скандала такие заявления являются скорее частью PR-обороны, чем юридической стратегии. Похожего мнения придерживается и бывший заместитель генерального прокурора, адвокат Алексей Баганец. В разговоре с журналистом УНН он подтвердил, что подобные публичные заявления являются допустимой формой защиты, однако граница между «позицией защиты» и «препятствованием следствию» не должна быть нарушена.

«Они так защищаются, ты им не запретишь, это их право. Другое дело, если они этим способом защиты будут препятствовать установлению истины в уголовном производстве, то, конечно, правоохранители должны на это отреагировать. Если будет оказываться давление на следствие, если кто-то будет таким путем вмешиваться в проведение расследования, у работников правоохранительных органов есть масса возможностей для того, чтобы их поставить на место, чтобы они не препятствовали», – подытожил Баганец.

Почему наложен арест на корпоративные права клиники «Одрекс»?

Решение Печерского суда об аресте корпоративных прав Odrex принято в рамках уголовного производства по факту смерти пациента – украинского девелопера Аднана Кивана. По делу уже сообщено о подозрении двум врачам клиники, которые его лечили. Комиссионная судебно-медицинская экспертиза установила, что во время лечения были допущены критические нарушения стандартов медицинской помощи, которые, по выводам специалистов, могли привести к смерти пациента.

Несмотря на это, руководство клиники продолжает продвигать риторику о якобы «рейдерской атаке», что, по оценке адвоката пострадавшей стороны Александра Димоглова, является попыткой сместить фокус общественной дискуссии с юридических фактов на эмоционально окрашенную политическую плоскость.

«Утверждения о «давлении на бизнес» выглядят не просто манипулятивными – они являются попыткой сместить внимание с юридической реальности в медийную плоскость. Это форма защиты, которая не имеет отношения к фактам, но призвана дать возможность оправдаться перед общественностью и сохранить имидж клиники. Это право стороны защиты – но оно не меняет сути дела», – прокомментировал адвокат.

Кроме того, после начала судебного разбирательства дела о смерти Аднана Кивана стали появляться новые свидетельства возможных нарушений в медучреждении. Родственники других пациентов «Одрекса» публично рассказывают собственные истории «лечения». Пострадавшие и их семьи, близкие умерших пациентов говорят о возможной системности проблем: от вероятных подделок медицинской документации до вымогательства значительных сумм средств за процедуры, которые, по их словам, не имели обоснованной медицинской необходимости.

Такие обращения лишь усилили общественный резонанс и вызвали вопросы относительно внутренних процессов в клинике. На этом фоне Министерство здравоохранения создало специальную комиссию для проверки деятельности «Одрекса» и соответствия их деятельности лицензионным условиям. В случае подтверждения нарушений – учреждение может потерять лицензию, что фактически будет означать приостановку работы клиники.

Лилия Подоляк

ОбществоЗдоровьепубликации
Odrex
Одесса