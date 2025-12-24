$42.150.10
23 декабря, 15:52 • 16342 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 30654 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 38506 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 47030 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 33248 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 38104 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 20169 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 18550 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 24078 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 39477 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Поезда обходят Коростень: 15 маршрутов меняют движение накануне Сочельника

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Пассажирские поезда временно курсируют обходными маршрутами, минуя Коростень на Житомирщине. Это приведет к увеличению времени в пути для 14 маршрутов, но пассажиры доберутся домой до Сочельника.

Поезда обходят Коростень: 15 маршрутов меняют движение накануне Сочельника

15 пассажирских поездов сегодня все еще временно курсируют обходными маршрутами, минуя Коростень в Житомирской области, сообщили в Укрзализныце 24 декабря, пишет УНН.

Пассажирские поезда сегодня еще не курсируют через Коростень, а следуют временными обходными маршрутами. Удлиненный путь и необходимость дополнительных стыковок увеличивают время в пути. Впрочем, сделаем все возможное, чтобы все пассажиры добрались до своих домов до Сочельника

- сообщили в УЗ.

Какие маршруты меняются

Альтернативными маршрутами 24 декабря будут курсировать поезда:

  • № 749/750 Киев — Ужгород;
    • № 707 Киев — Ивано-Франковск;
      • № 743/744 Дарница — Львов;
        • № 67/19 Киев — Варшава;
          • № 29 Киев — Ужгород;
            • № 51 Киев — Перемышль;
              • № 7 Киев — Черновцы;
                • № 43/49 Черкассы — Ивано-Франковск;
                  • № 15/17 / 16/18 Харьков — Ужгород;
                    • № 97 Киев — Ковель;
                      • № 91 Киев — Львов;
                        • № 63/64 Харьков — Перемышль;
                          • № 291/292 Киев — Львов;
                            • № 9/10 Киев — Будапешт;
                              • № 2/124 Ворохта — Харьков.

                                "Все неудобства — временные. Железнодорожники делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить движение в стандартном режиме", - подчеркнули в УЗ.

                                В Украине запускают 16 дополнительных поездов на зимние праздники: на каких направлениях24.12.25, 08:16 • 930 просмотров

                                Юлия Шрамко

                                Общество
                                Дарницкий район
                                Житомирская область
                                Коростень
                                Варшава
                                Ковель
                                Будапешт
                                Ужгород
                                Черновцы
                                Ивано-Франковск
                                Черкассы
                                Львов
                                Киев
                                Харьков