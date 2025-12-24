Поезда обходят Коростень: 15 маршрутов меняют движение накануне Сочельника
Киев • УНН
Пассажирские поезда временно курсируют обходными маршрутами, минуя Коростень на Житомирщине. Это приведет к увеличению времени в пути для 14 маршрутов, но пассажиры доберутся домой до Сочельника.
15 пассажирских поездов сегодня все еще временно курсируют обходными маршрутами, минуя Коростень в Житомирской области, сообщили в Укрзализныце 24 декабря, пишет УНН.
Пассажирские поезда сегодня еще не курсируют через Коростень, а следуют временными обходными маршрутами. Удлиненный путь и необходимость дополнительных стыковок увеличивают время в пути. Впрочем, сделаем все возможное, чтобы все пассажиры добрались до своих домов до Сочельника
Какие маршруты меняются
Альтернативными маршрутами 24 декабря будут курсировать поезда:
- № 749/750 Киев — Ужгород;
- № 707 Киев — Ивано-Франковск;
- № 743/744 Дарница — Львов;
- № 67/19 Киев — Варшава;
- № 29 Киев — Ужгород;
- № 51 Киев — Перемышль;
- № 7 Киев — Черновцы;
- № 43/49 Черкассы — Ивано-Франковск;
- № 15/17 / 16/18 Харьков — Ужгород;
- № 97 Киев — Ковель;
- № 91 Киев — Львов;
- № 63/64 Харьков — Перемышль;
- № 291/292 Киев — Львов;
- № 9/10 Киев — Будапешт;
- № 2/124 Ворохта — Харьков.
"Все неудобства — временные. Железнодорожники делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить движение в стандартном режиме", - подчеркнули в УЗ.
