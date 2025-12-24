В Украине запускают 16 дополнительных поездов на зимние праздники: на каких направлениях
Киев • УНН
Укрзализныця назначает 16 дополнительных поездов, прицепные вагоны и увеличивает периодичность курсирования регулярных рейсов на период Рождественских и Новогодних праздников. Приоритет отдан карпатскому направлению, чтобы обеспечить отдых и реабилитацию военным и семьям с детьми.
Укрзализныця назначает 16 дополнительных поездов на период Рождественских и Новогодних праздников, сообщили в компании, пишет УНН.
16 дополнительных поездов, прицепные вагоны и увеличенная периодичность курсирования регулярных рейсов – УЗ прибегает ко всем возможным способам увеличить предложение мест даже в условиях дефицита вагонов
Указано, что приоритет традиционно отдан карпатскому направлению, чтобы обеспечить возможность отдыха и реабилитации украинским военным и семьям с детьми. В январе некоторые из этих направлений уже также будут покрываться программой 3000 км по Украине.
Какие направления
Перечень 16 дополнительных поездов:
- № 255/256 Киев – Рахов;
- № 271/272 Киев – Ивано-Франковск;
- № 237/238 Киев – Ужгород;
- № 220/219 Киев – Днепр;
- № 248/247 Киев – Одесса;
- № 265/266 Киев – Одесса;
- № 159/160 Киев – Трускавец;
- № 249/250 Киев – Львов;
- № 289/290 Киев – Львов;
- № 291/292 Киев – Львов;
- № 741/742 Киев – Львов;
- № 777/778 Киев – Львов;
- № 197/198 Киев – Ковель;
- № 168/167 Одесса – Львов
Также сообщается о поезде №291 Киев – Львов с максимально удобной (35 мин.) стыковкой с поездом №157/158 Львов – Чоп, который проходит через Славское, Воловец, Сваляву, Мукачево.
Также удобную стыковку с рейсом в Карпаты, как отмечается, имеет поезд №289 Киев – Львов (прибытие в 07:40), чтобы в 10:51 отправиться на современном дизель-поезде Львов – Ворохта через Яремче и Буковель.
Дополнительные рейсы скоростных поездов назначены из Волыни и Слобожанщины: №755/756 Киев – Луцк и №720/719 Киев – Харьков.
Кроме того, из Приднепровья в Западном направлении назначено курсирование дополнительных прицепных вагонов сообщением Днепр – Львов к поезду № 032/031 Запорожье – Перемышль.
"Если билетов в желаемом направлении все же не хватило, напоминаем о функции автовыкупа приложения УЗ: работает железно", - подчеркнули в УЗ.
