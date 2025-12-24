В Украине запускают 16 дополнительных поездов на зимние праздники: на каких направлениях

$42.150.10
49.490.02
ukenru
23 декабря, 15:52 • 16840 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 31950 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 40245 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 48770 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 34094 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 39219 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 20428 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 18614 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 24140 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 39543 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
3м/с
82%
762мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Алуште водный дефицит используют для финансового давления на людей - ЦНС23 декабря, 21:21 • 11177 просмотра
Зеленский: чувствуем, что Америка хочет достичь финального соглашения, и с нашей стороны – полное сотрудничество23 декабря, 21:42 • 10426 просмотра
Спасатели показали кадры последствий дроновой атаки РФ на ЧерниговVideo24 декабря, 00:39 • 12844 просмотра
В Москве погибли двое полицейских после взрыва автомобиля - СМИVideo01:12 • 7596 просмотра
Дроны атаковали завод синтетического каучука в Тульской области РФVideo04:30 • 7590 просмотра
публикации
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 40294 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo23 декабря, 14:58 • 27538 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto23 декабря, 12:03 • 48822 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной23 декабря, 11:27 • 39255 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 96707 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Владимир Зеленский
Папа Лев XIV
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожье
Чернигов
Венесуэла
Реклама
УНН Lite
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 26190 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 24555 просмотра
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 28040 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 30072 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 52660 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Беспилотный летательный аппарат
Социальная сеть
Фильм

В Украине запускают 16 дополнительных поездов на зимние праздники: на каких направлениях

Киев • УНН

 • 1254 просмотра

Укрзализныця назначает 16 дополнительных поездов, прицепные вагоны и увеличивает периодичность курсирования регулярных рейсов на период Рождественских и Новогодних праздников. Приоритет отдан карпатскому направлению, чтобы обеспечить отдых и реабилитацию военным и семьям с детьми.

В Украине запускают 16 дополнительных поездов на зимние праздники: на каких направлениях

Укрзализныця назначает 16 дополнительных поездов на период Рождественских и Новогодних праздников, сообщили в компании, пишет УНН.

16 дополнительных поездов, прицепные вагоны и увеличенная периодичность курсирования регулярных рейсов – УЗ прибегает ко всем возможным способам увеличить предложение мест даже в условиях дефицита вагонов

- говорится в сообщении.

Указано, что приоритет традиционно отдан карпатскому направлению, чтобы обеспечить возможность отдыха и реабилитации украинским военным и семьям с детьми. В январе некоторые из этих направлений уже также будут покрываться программой 3000 км по Украине.

Какие направления

Перечень 16 дополнительных поездов:

  • № 255/256 Киев – Рахов;
    • № 271/272 Киев – Ивано-Франковск;
      • № 237/238 Киев – Ужгород;
        • № 220/219 Киев – Днепр;
          • № 248/247 Киев – Одесса;
            • № 265/266 Киев – Одесса;
              • № 159/160 Киев – Трускавец;
                • № 249/250 Киев – Львов;
                  • № 289/290 Киев – Львов;
                    • № 291/292 Киев – Львов;
                      • № 741/742 Киев – Львов;
                        • № 777/778 Киев – Львов;
                          • № 197/198 Киев – Ковель;
                            • № 168/167 Одесса – Львов

                              Также сообщается о поезде №291 Киев – Львов с максимально удобной (35 мин.) стыковкой с поездом №157/158 Львов – Чоп, который проходит через Славское, Воловец, Сваляву, Мукачево.

                              Также удобную стыковку с рейсом в Карпаты, как отмечается, имеет поезд №289 Киев – Львов (прибытие в 07:40), чтобы в 10:51 отправиться на современном дизель-поезде Львов – Ворохта через Яремче и Буковель.

                              Дополнительные рейсы скоростных поездов назначены из Волыни и Слобожанщины: №755/756 Киев – Луцк и №720/719 Киев – Харьков.

                              Кроме того, из Приднепровья в Западном направлении назначено курсирование дополнительных прицепных вагонов сообщением Днепр – Львов к поезду № 032/031 Запорожье – Перемышль.

                              "Если билетов в желаемом направлении все же не хватило, напоминаем о функции автовыкупа приложения УЗ: работает железно", - подчеркнули в УЗ.

                              Активность вражеских дронов изменила маршруты ряда пассажирских поездов в Украине: Укрзализныця назвала рейсы23.12.25, 02:39 • 27250 просмотров

                              Юлия Шрамко

                              Общество
                              Новый год
                              Война в Украине
                              Украинская железная дорога
                              Днепр
                              Рахов
                              Яремче
                              Ковель
                              Ужгород
                              Мукачево
                              Ивано-Франковск
                              Луцк
                              Запорожье
                              Львов
                              Одесса
                              Киев
                              Харьков