Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезоном

$42.150.10
49.490.02
ukenru
08:27 • 5850 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
06:30 • 15940 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 32779 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
22 декабря, 16:37 • 49072 просмотра
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 74179 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:00 • 43455 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
22 декабря, 13:08 • 36666 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
22 декабря, 13:06 • 30282 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
22 декабря, 11:25 • 26019 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
22 декабря, 10:46 • 21906 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2м/с
80%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Активность вражеских дронов изменила маршруты ряда пассажирских поездов в Украине: Укрзализныця назвала рейсы23 декабря, 00:39 • 25227 просмотра
"Все устали от этой войны": Трамп сделал заявление о "мирных переговорах"23 декабря, 02:14 • 26534 просмотра
В Днепре разоблачили мошенников, обманувших клиентов банков на более чем 50 млн гривен: в Киберполиции рассказали деталиPhoto23 декабря, 02:50 • 25767 просмотра
Между Виткоффом и Рубио существует конфликт во взглядах на завершение войны в Украине - NBC News23 декабря, 04:02 • 25898 просмотра
Враг совершает массированную атаку по Украине: взрывы, отключения света и повреждения инфраструктуры05:45 • 26597 просмотра
публикации
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 74163 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий22 декабря, 11:19 • 55342 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 84032 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 105707 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 140572 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Виталий Кличко
Энтони Блинкен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Житомирская область
Одесская область
Калифорния
Реклама
УНН Lite
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo09:59 • 422 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video08:10 • 4116 просмотра
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 19429 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 21921 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 44241 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Forbes
Financial Times
Отопление

Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезоном

Киев • УНН

 • 434 просмотра

«Очень странные дела» побили собственный рекорд премьерой 5-го сезона, показав самые высокие просмотры в недельном измерении среди стриминговых сериалов.

Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезоном

Премьера финального сезона сериала "Очень странные дела" (Stranger Things) в праздничные дни превзошла саму себя, пишет УНН со ссылкой на Deadline.

Детали

Согласно последнему еженедельному отчету Nielsen, сериал зафиксировал впечатляющие 8,46 миллиарда минут просмотра за первую неделю 5-го сезона, значительно опередив практически все остальные сериалы на стриминговых платформах с 24 по 30 ноября.

Это самый большой показатель просмотров за неделю за всю историю стриминговых сервисов, превышающий предыдущий более чем на 1 миллиард минут, и рекорд, уже принадлежавший сериалу "Очень странные дела", набравшему 7,2 миллиарда минут во время премьеры 4-го сезона в 2022 году.

Компания Nielsen не делит показатели просмотров по сезонам, но сообщила, что 57% от общего количества приходится на новые эпизоды 5-го сезона, а 59% зрителей - это взрослые в возрасте от 18 до 49 лет.

Сравнивать напрямую с прошлым сезоном сложно, пишет издание. Тем не менее, этот показатель впечатляет, учитывая, что он включает лишь чуть более четырех дней доступности новых эпизодов - и особенно учитывая, что вышло всего четыре эпизода. Три года назад семь эпизодов 4-го сезона "Очень странных дел" вышли одновременно, и сериал достиг рекордного показателя за неделю лишь в первую неделю после начала показа, с 30 мая по 5 июня. За первые три дня 4-го сезона в "Очень странных делах" просмотрели 5,14 миллиарда минут.

По данным Nielsen, ажиотаж вокруг финального сезона начался за несколько недель до премьеры эпизодов. "Очень странные дела" снова заняли 3-е место в десятке лучших по версии Nielsen на неделе с 3 ноября с 921 миллионом минут просмотра, а на следующей неделе поднялись на первое место с 1,3 миллиардами. За неделю до премьеры 5-го сезона сериал сохранил свой статус лидера, набрав в общей сложности 1,6 миллиарда минут.

Это создает предпосылки для огромного успеха как на Рождество, так и в канун Нового года, когда Netflix начнет показ финальных эпизодов сериала. Хотя отчеты Nielsen поступают с месячной задержкой, Netflix сообщит общие данные по оставшимся эпизодам 5-го сезона в ближайшие недели, как и по первым четырем эпизодам.

Несмотря на жесткую конкуренцию, Paramount+ удалось привлечь внимание третьим эпизодом 2-го сезона сериала "Землевладелец" (Landman), а сериал Netflix "Зверь во мне" (The Beast in Me) также достиг успеха. "Землевладелец" занял второе место с 1,34 млрд минут просмотра, а "Зверь во мне" - третье с 1,06 млрд минут просмотра.

Интересно, что сериал "Родина" (Homeland) 2011 года создателя "Зверя во мне" Говарда Гордона также взлетел на первое место среди приобретенных фильмов той недели, набрав 855 млн минут просмотра после появления на Netflix.

Как всегда, именно в это время классические рождественские фильмы ежегодно начинают появляться в рейтингах Nielsen. Лидером стал фильм "Как Гринч украл Рождество" (Grinch Stole Christmas) с живыми актерами, который набрал 669 млн минут просмотра. Фильм "Один дома" (Home Alone) собрал 499 миллионов минут просмотра, а "Эльф" (Elf) - 397 миллионов минут.

Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекорд22.12.25, 09:59 • 44246 просмотров

Юлия Шрамко

КультураУНН Lite
Новый год
Фильм
Сериал
Netflix