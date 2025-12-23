Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезоном

Премьера финального сезона сериала "Очень странные дела" (Stranger Things) в праздничные дни превзошла саму себя, пишет УНН со ссылкой на Deadline.

Детали

Согласно последнему еженедельному отчету Nielsen, сериал зафиксировал впечатляющие 8,46 миллиарда минут просмотра за первую неделю 5-го сезона, значительно опередив практически все остальные сериалы на стриминговых платформах с 24 по 30 ноября.

Это самый большой показатель просмотров за неделю за всю историю стриминговых сервисов, превышающий предыдущий более чем на 1 миллиард минут, и рекорд, уже принадлежавший сериалу "Очень странные дела", набравшему 7,2 миллиарда минут во время премьеры 4-го сезона в 2022 году.

Компания Nielsen не делит показатели просмотров по сезонам, но сообщила, что 57% от общего количества приходится на новые эпизоды 5-го сезона, а 59% зрителей - это взрослые в возрасте от 18 до 49 лет.

Сравнивать напрямую с прошлым сезоном сложно, пишет издание. Тем не менее, этот показатель впечатляет, учитывая, что он включает лишь чуть более четырех дней доступности новых эпизодов - и особенно учитывая, что вышло всего четыре эпизода. Три года назад семь эпизодов 4-го сезона "Очень странных дел" вышли одновременно, и сериал достиг рекордного показателя за неделю лишь в первую неделю после начала показа, с 30 мая по 5 июня. За первые три дня 4-го сезона в "Очень странных делах" просмотрели 5,14 миллиарда минут.

По данным Nielsen, ажиотаж вокруг финального сезона начался за несколько недель до премьеры эпизодов. "Очень странные дела" снова заняли 3-е место в десятке лучших по версии Nielsen на неделе с 3 ноября с 921 миллионом минут просмотра, а на следующей неделе поднялись на первое место с 1,3 миллиардами. За неделю до премьеры 5-го сезона сериал сохранил свой статус лидера, набрав в общей сложности 1,6 миллиарда минут.

Это создает предпосылки для огромного успеха как на Рождество, так и в канун Нового года, когда Netflix начнет показ финальных эпизодов сериала. Хотя отчеты Nielsen поступают с месячной задержкой, Netflix сообщит общие данные по оставшимся эпизодам 5-го сезона в ближайшие недели, как и по первым четырем эпизодам.

Несмотря на жесткую конкуренцию, Paramount+ удалось привлечь внимание третьим эпизодом 2-го сезона сериала "Землевладелец" (Landman), а сериал Netflix "Зверь во мне" (The Beast in Me) также достиг успеха. "Землевладелец" занял второе место с 1,34 млрд минут просмотра, а "Зверь во мне" - третье с 1,06 млрд минут просмотра.

Интересно, что сериал "Родина" (Homeland) 2011 года создателя "Зверя во мне" Говарда Гордона также взлетел на первое место среди приобретенных фильмов той недели, набрав 855 млн минут просмотра после появления на Netflix.

Как всегда, именно в это время классические рождественские фильмы ежегодно начинают появляться в рейтингах Nielsen. Лидером стал фильм "Как Гринч украл Рождество" (Grinch Stole Christmas) с живыми актерами, который набрал 669 млн минут просмотра. Фильм "Один дома" (Home Alone) собрал 499 миллионов минут просмотра, а "Эльф" (Elf) - 397 миллионов минут.

Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекорд