8 січня, 17:08 • 23912 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Ексклюзив
8 січня, 14:11 • 31333 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
8 січня, 13:58 • 28936 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 37051 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
8 січня, 13:23 • 24473 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
8 січня, 12:46 • 17473 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
8 січня, 12:09 • 14550 перегляди
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
8 січня, 10:13 • 18390 перегляди
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
8 січня, 10:10 • 14342 перегляди
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
8 січня, 07:21 • 53718 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
Публікації
Ексклюзиви
Повторне влучання: кількість загиблих у Києві зросла до трьох, загинув медик, ще кілька поранені

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Внаслідок атаки на Київ загинуло троє людей, шестеро постраждалих. У Дарницькому районі через повторне влучання загинув медик, який надавав допомогу.

Повторне влучання: кількість загиблих у Києві зросла до трьох, загинув медик, ще кілька поранені

Кількість загиблих унаслідок ворожої атаки на Київ у ніч на п'ятницю, 9 грудня, зросла до трьох людей. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує УНН.

Деталі

За його словами, 6 людей постраждали, трьох із них медики госпіталізували.

Згодом Кличко розповів, що у Дарницькому районі столиці, де БпЛА влучив в житловий будинок, сталося повторне влучання.

Загинув один медик та є поранені медпрацівники. Всі вони приїхали надавати допомогу людям

- констатував мер Києва.

У свою чергу начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив, що в Шевченківському районі росіяни атакували цивільний обʼєкт, а в Деснянському районі ворожа ціль впала на території оздоровчого закладу.

Нагадаємо

У Деснянському районі Києва російський дрон влучив у дах будинку на рівні 18-го поверху. У Печерському районі сталися часткові руйнування фасаду та пожежі, а в Дніпровському районі загорілася нежитлова будівля.

Ворог масовано атакує Україну різними типами зброї: у Києві чутно вибухи, існує загроза пуску "орєшніка"08.01.26, 23:57 • 5002 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніКиїв
Війна в Україні
Віталій Кличко
Київ