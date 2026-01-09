Повторне влучання: кількість загиблих у Києві зросла до трьох, загинув медик, ще кілька поранені
Київ • УНН
Внаслідок атаки на Київ загинуло троє людей, шестеро постраждалих. У Дарницькому районі через повторне влучання загинув медик, який надавав допомогу.
Кількість загиблих унаслідок ворожої атаки на Київ у ніч на п'ятницю, 9 грудня, зросла до трьох людей. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує УНН.
Деталі
За його словами, 6 людей постраждали, трьох із них медики госпіталізували.
Згодом Кличко розповів, що у Дарницькому районі столиці, де БпЛА влучив в житловий будинок, сталося повторне влучання.
Загинув один медик та є поранені медпрацівники. Всі вони приїхали надавати допомогу людям
У свою чергу начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив, що в Шевченківському районі росіяни атакували цивільний обʼєкт, а в Деснянському районі ворожа ціль впала на території оздоровчого закладу.
Нагадаємо
У Деснянському районі Києва російський дрон влучив у дах будинку на рівні 18-го поверху. У Печерському районі сталися часткові руйнування фасаду та пожежі, а в Дніпровському районі загорілася нежитлова будівля.
