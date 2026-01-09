Нічна атака на Київ: щонайменше дві людини постраждали, пошкоджено будинки в трьох районах

Внаслідок ворожої атаки на Київ у ніч на 9 січня постраждали щонайменше дві людини. Про це повідомив начальник столичної МВА Тимур Ткаченко, інформує УНН.

Деталі

Також, за його словами, зафіксовано падіння повітряної цілі у дворі житлового будинку в Дніпровському районі.

Попередньо - без пошкоджень. На ще одній локації в районі - пошкодження даху 3-поверхового будинку - написав Ткаченко.

Крім того він розповів, що в Дарницькому районі внаслідок атаки росіян зафіксовано займання в житловому будинку на рівні 9-10 поверхів.

У свою чергу мер Києва Віталій Кличко повідомив про виклики медиків у Шевченківський район та в ще один житловий будинок у Деснянському районі.

"В іншому будинку в Деснянському районі, де було влучання в нижні поверхи, пожежа в кількох квартирах", - додав Кличко.

Нагадаємо

У Деснянському районі Києва російський дрон влучив у дах будинку на рівні 18-го поверху. У Печерському районі сталися часткові руйнування фасаду та пожежі, а в Дніпровському районі загорілася нежитлова будівля.

