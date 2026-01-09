Нічна атака на Київ: щонайменше дві людини постраждали, пошкоджено будинки в трьох районах

$42.720.15
8 січня, 17:08 • 19012 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Ексклюзив
8 січня, 14:11 • 23981 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
8 січня, 13:58 • 25878 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 33062 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
8 січня, 13:23 • 22385 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
8 січня, 12:46 • 16566 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
8 січня, 12:09 • 13842 перегляди
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
8 січня, 10:13 • 18152 перегляди
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
8 січня, 10:10 • 14167 перегляди
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
8 січня, 07:21 • 53208 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto18:39 • 11661 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці "Одрекс"8 січня, 15:30 • 19696 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 19696 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичів

8 січня, 13:48 • 33066 перегляди
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 33066 перегляди
Торговці смертю: як пов'язані одеська приватна клініка "Одрекс" і похоронний дім "Анубіс"7 січня, 12:23 • 73042 перегляди
Нічна атака на Київ: щонайменше дві людини постраждали, пошкоджено будинки в трьох районах

Внаслідок нічної ворожої атаки на Київ 9 січня постраждали щонайменше дві людини. Зафіксовано падіння повітряної цілі, пошкодження даху та займання в житлових будинках.

Нічна атака на Київ: щонайменше дві людини постраждали, пошкоджено будинки в трьох районах

Внаслідок ворожої атаки на Київ у ніч на 9 січня постраждали щонайменше дві людини. Про це повідомив начальник столичної МВА Тимур Ткаченко, інформує УНН.

Деталі

Також, за його словами, зафіксовано падіння повітряної цілі у дворі житлового будинку в Дніпровському районі.

Попередньо - без пошкоджень. На ще одній локації в районі - пошкодження даху 3-поверхового будинку

- написав Ткаченко.

Крім того він розповів, що в Дарницькому районі внаслідок атаки росіян зафіксовано займання в житловому будинку на рівні 9-10 поверхів.

У свою чергу мер Києва Віталій Кличко повідомив про виклики медиків у Шевченківський район та в ще один житловий будинок у Деснянському районі.

"В іншому будинку в Деснянському районі, де було влучання в нижні поверхи, пожежа в кількох квартирах", - додав Кличко.

Нагадаємо

У Деснянському районі Києва російський дрон влучив у дах будинку на рівні 18-го поверху. У Печерському районі сталися часткові руйнування фасаду та пожежі, а в Дніпровському районі загорілася нежитлова будівля.

Масована атака на Україну: під ударом ворога опинився Львів, перші подробиці09.01.26, 00:20 • 4900 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніКиїв
Війна в Україні
Віталій Кличко
Київ