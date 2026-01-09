$42.720.15
8 января, 17:08 • 18880 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
Эксклюзив
8 января, 14:11 • 23824 просмотра
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
8 января, 13:58 • 25778 просмотра
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 32941 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
8 января, 13:23 • 22322 просмотра
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
8 января, 12:46 • 16534 просмотра
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
8 января, 12:09 • 13817 просмотра
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
8 января, 10:13 • 18139 просмотра
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
8 января, 10:10 • 14157 просмотра
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
8 января, 07:21 • 53190 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
Ночная атака на Киев: по меньшей мере два человека пострадали, повреждены дома в трех районах

Киев • УНН

 • 22 просмотра

В результате ночной вражеской атаки на Киев 9 января пострадали по меньшей мере два человека. Зафиксировано падение воздушной цели, повреждение крыши и возгорание в жилых домах.

Ночная атака на Киев: по меньшей мере два человека пострадали, повреждены дома в трех районах

В результате вражеской атаки на Киев в ночь на 9 января пострадали по меньшей мере два человека. Об этом сообщил начальник столичной ГВА Тимур Ткаченко, информирует УНН.

Детали

Также, по его словам, зафиксировано падение воздушной цели во дворе жилого дома в Днепровском районе.

Предварительно - без повреждений. На еще одной локации в районе - повреждение крыши 3-этажного дома

- написал Ткаченко.

Кроме того, он рассказал, что в Дарницком районе в результате атаки россиян зафиксировано возгорание в жилом доме на уровне 9-10 этажей.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко сообщил о вызовах медиков в Шевченковский район и в еще один жилой дом в Деснянском районе.

"В другом доме в Деснянском районе, где было попадание в нижние этажи, пожар в нескольких квартирах", - добавил Кличко.

Напомним

В Деснянском районе Киева российский дрон попал в крышу дома на уровне 18-го этажа. В Печерском районе произошли частичные разрушения фасада и пожары, а в Днепровском районе загорелось нежилое здание.

Массированная атака на Украину: под ударом врага оказался Львов, первые подробности09.01.26, 00:20 • 4716 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеКиев
Война в Украине
Виталий Кличко
Киев