Ночная атака на Киев: по меньшей мере два человека пострадали, повреждены дома в трех районах

В результате вражеской атаки на Киев в ночь на 9 января пострадали по меньшей мере два человека. Об этом сообщил начальник столичной ГВА Тимур Ткаченко, информирует УНН.

Детали

Также, по его словам, зафиксировано падение воздушной цели во дворе жилого дома в Днепровском районе.

Предварительно - без повреждений. На еще одной локации в районе - повреждение крыши 3-этажного дома - написал Ткаченко.

Кроме того, он рассказал, что в Дарницком районе в результате атаки россиян зафиксировано возгорание в жилом доме на уровне 9-10 этажей.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко сообщил о вызовах медиков в Шевченковский район и в еще один жилой дом в Деснянском районе.

"В другом доме в Деснянском районе, где было попадание в нижние этажи, пожар в нескольких квартирах", - добавил Кличко.

Напомним

В Деснянском районе Киева российский дрон попал в крышу дома на уровне 18-го этажа. В Печерском районе произошли частичные разрушения фасада и пожары, а в Днепровском районе загорелось нежилое здание.

