Сийярто обвинил Зеленского во лжи относительно визита венгерской делегации в Украину

Киев • УНН

 • 744 просмотра

Петер Сийярто заявил о заблаговременном предупреждении Украины относительно визита аудиторов нефтепровода. Венгрия назвала остановку транзита нефти тяжким преступлением.

Сийярто обвинил Зеленского во лжи относительно визита венгерской делегации в Украину

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил с резкой критикой в адрес украинского президента Владимира Зеленского из-за его заявлений о несогласованном приезде венгерских чиновников. Венгерский дипломат утверждает, что официальный Будапешт заблаговременно предупредил украинскую сторону о визите специалистов для проверки состояния нефтепровода "Дружба". Об этом Сийярто написал на своей странице в Facebook, пишет УНН.

Детали

По словам Сийярто, венгерская делегация под руководством заместителя министра энергетики Габора Цепека прибыла в Украину с конкретной целью аудита нефтяной инфраструктуры. Венгерская сторона уверяет, что официальное сообщение было отправлено украинским коллегам за сутки до визита, включая запрос на встречу с министром энергетики Украины.

Документ, который показал на своей странице в Facebook Сийярто
Документ, который показал на своей странице в Facebook Сийярто

Сийярто подчеркнул, что утверждения об отсутствии координации не соответствуют действительности и искажают реальное состояние коммуникации между ведомствами.

Зеленский утверждает, что не знал о приезде венгерской делегации в Украину, поскольку венгерское правительство не согласовало визит с Министерством иностранных дел Украины. А какова реальность? Вчера мы уже официально сообщили украинцам, что под руководством заместителя министра энергетики Габора Цепека венгерская делегация посетит Украину с целью проверки состояния нефтепровода "Дружба", а также попросили о встрече с министром энергетики Украины

– написал Сийярто.

Обвинения в нефтяной блокаде

Глава венгерского МИД связал ситуацию с ограничением поставок российской нефти по территории Украины, что создает угрозу энергетической безопасности Венгрии.

Частная поездка - Кислица об венгерской делегации по вопросам нефтепровода "Дружба"11.03.26, 18:58 • 4044 просмотра

Он отметил, что из-за нестабильности морских перевозок нефтепровод остается критически важным маршрутом для страны. Сийярто в очередной раз подчеркнул, что действия Киева по остановке транзита имеют политическую подоплеку и непосредственно вредят венгерским интересам в сложный для мирового рынка период.

Таким образом, украинская нефтяная блокада является ничем иным, как тяжким преступлением против Венгрии

– написал венгерский министр.

Не делегация - в МИД говорят, группа отправленных в связи с "Дружбой" венгров прибыла в Украину без официального статуса11.03.26, 14:40 • 2492 просмотра

Степан Гафтко

