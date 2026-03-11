Частная поездка - Кислица об венгерской делегации по вопросам нефтепровода "Дружба"

Группа граждан Венгрии, прибывшая в Украину якобы по вопросам нефтепровода "Дружба", не имеет официального статуса и не была приглашена украинской стороной. Об этом заявил первый заместитель руководителя Офиса Президента Украины Сергей Кислица, передает УНН.

Подробности

"Это частная поездка", – отметил Кислица.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий отметил, что венгерские граждане въехали в Украину на общих основаниях.

"Мы знаем, что сегодня утром на территорию Украины заехала группа граждан Венгрии по общим правилам для всех граждан стран Шенгенской зоны, пользуясь безвизом", – сказал Тихий.

Президент Украины Владимир Зеленский также прокомментировал ситуацию.

"Что делает здесь эта "делегация" – мне неизвестно", – сказал Зеленский.

Напомним

Ранее сообщалось, что венгерская делегация для проверки состояния нефтепровода "Дружба" отправилась в Украину. Глава делегации, государственный секретарь Министерства энергетики страны Габор Чепек сообщил сначала, что прибыл на границу, а затем - что направляется в Киев.