Частная поездка - Кислица об венгерской делегации по вопросам нефтепровода "Дружба"

$43.860.0351.040.33
ukenru
15:03 • 6860 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливоPhoto
14:45 • 14122 просмотра
Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу
Эксклюзив
13:06 • 13670 просмотра
Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
Эксклюзив
12:47 • 18129 просмотра
НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения
11 марта, 09:10 • 25590 просмотра
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
11 марта, 08:06 • 34101 просмотра
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
11 марта, 07:44 • 32995 просмотра
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
Эксклюзив
10 марта, 17:36 • 44369 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 120546 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 87738 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
2.5м/с
43%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
НАБУ и САП хотят больше полномочий и меньше контроля, несмотря на очевидные риски и увеличение расходов11 марта, 09:01 • 50387 просмотра
Участвовали в войне против Украины - ГУР обнародовало данные о 6 паралимпийцах рф11 марта, 10:48 • 15826 просмотра
Венгерская делегация для проверки "Дружбы" отправилась в Украину11 марта, 10:51 • 22706 просмотра
"После этого интервью я перестал ее уважать": Иво Бобул резко ответил на скандальные заявления Сандулесы11:55 • 18539 просмотра
В Европе стремительно растут цены на топливо, в Украине подорожание пока сдержаннее13:14 • 16128 просмотра
публикации
Куда поехать на выходные: топ-10 интересных локаций Житомирщины для короткого путешествияPhoto16:24 • 4602 просмотра
Конфликт на Ближнем Востоке может создать профицит зерна в Украине - эксперт13:32 • 12812 просмотра
В Европе стремительно растут цены на топливо, в Украине подорожание пока сдержаннее13:14 • 16326 просмотра
НАБУ и САП хотят больше полномочий и меньше контроля, несмотря на очевидные риски и увеличение расходов11 марта, 09:01 • 50573 просмотра
Кадастровый номер - как оформить и сколько стоит10 марта, 15:46 • 59255 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Александр Сырский
Нестор Шуфрич
Андрей Кудряшов
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Катар
Япония
Реклама
УНН Lite
Виталий Козловский временно остановил концерты из-за болезни: что случилось с артистом15:51 • 3760 просмотра
Микки Рурка выселили из арендованного дома в Лос-Анджелесе после решения суда14:04 • 8050 просмотра
"После этого интервью я перестал ее уважать": Иво Бобул резко ответил на скандальные заявления Сандулесы11:55 • 18700 просмотра
"Мы дома": MamaRika после трехдневного путешествия через несколько стран вернулась в Украину10 марта, 17:17 • 33020 просмотра
В США запустят американские горки в стиле "Форсаж" - как они выглядятPhotoVideo10 марта, 16:04 • 33347 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Financial Times
MIM-104 Patriot
Дипломатка

Частная поездка - Кислица об венгерской делегации по вопросам нефтепровода "Дружба"

Киев • УНН

 • 1238 просмотра

Группа венгров прибыла в Украину без официального статуса и приглашения. Они въехали по правилам безвиза, а цель их визита властям неизвестна.

Частная поездка - Кислица об венгерской делегации по вопросам нефтепровода "Дружба"

Группа граждан Венгрии, прибывшая в Украину якобы по вопросам нефтепровода "Дружба", не имеет официального статуса и не была приглашена украинской стороной. Об этом заявил первый заместитель руководителя Офиса Президента Украины Сергей Кислица, передает УНН.

Подробности

"Это частная поездка", – отметил Кислица.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий отметил, что венгерские граждане въехали в Украину на общих основаниях.

"Мы знаем, что сегодня утром на территорию Украины заехала группа граждан Венгрии по общим правилам для всех граждан стран Шенгенской зоны, пользуясь безвизом", – сказал Тихий.

Президент Украины Владимир Зеленский также прокомментировал ситуацию.

"Что делает здесь эта "делегация" – мне неизвестно", – сказал Зеленский.

Напомним

Ранее сообщалось, что венгерская делегация для проверки состояния нефтепровода "Дружба" отправилась в Украину. Глава делегации, государственный секретарь Министерства энергетики страны Габор Чепек сообщил сначала, что прибыл на границу, а затем - что направляется в Киев.

Андрей Тимощенков

ЭкономикаПолитика