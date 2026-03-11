$43.860.0351.040.33
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальне
14:45 • 13663 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
13:06 • 13396 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
12:47 • 17804 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10 • 25359 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язнення
11 березня, 08:06 • 34016 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
11 березня, 07:44 • 32938 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 44352 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 120516 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше
Ексклюзив
10 березня, 15:25 • 87724 перегляди
Гастрит без міфів або чому "весняних загострень" насправді не існує
Приватна поїздка - Кислиця про угорську делегацію з питань нафтопроводу "Дружба"

Київ • УНН

 • 1044 перегляди

Група угорців прибула до України без офіційного статусу та запрошення. Вони в'їхали за правилами безвізу, а мета їхнього візиту владі невідома.

Приватна поїздка - Кислиця про угорську делегацію з питань нафтопроводу "Дружба"

Група громадян Угорщини, яка прибула до України нібито з питань нафтопроводу "Дружба", не має офіційного статусу та не була запрошена українською стороною. Про це заявив перший заступник керівника Офісу Президента України Сергій Кислиця, передає УНН.

Деталі

"Це приватна поїздка", – зазначив Кислиця.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий зазначив, що угорські громадяни в’їхали до України на загальних підставах.

"Ми знаємо, що сьогодні вранці на територію України заїхала група громадян Угорщини за загальними правилами для всіх громадян країн Шенгенської зони, користуючись безвізом", – сказав Тихий.

Президент України Володимир Зеленський також прокоментував ситуацію.

"Що робить тут ця "делегація" – мені невідомо", – сказав Зеленський.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що угорська делегація для перевірки стану нафтопроводу "Дружба" вирушила до України. Очільник делегації, державний секретар Міністерства енергетики країни Габор Чепек повідомив спочатку, що прибув на кордон, а потім - що прямує до Києва.

Андрій Тимощенков

ЕкономікаПолітика