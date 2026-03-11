Приватна поїздка - Кислиця про угорську делегацію з питань нафтопроводу "Дружба"

Група громадян Угорщини, яка прибула до України нібито з питань нафтопроводу "Дружба", не має офіційного статусу та не була запрошена українською стороною. Про це заявив перший заступник керівника Офісу Президента України Сергій Кислиця, передає УНН.

Деталі

"Це приватна поїздка", – зазначив Кислиця.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий зазначив, що угорські громадяни в’їхали до України на загальних підставах.

"Ми знаємо, що сьогодні вранці на територію України заїхала група громадян Угорщини за загальними правилами для всіх громадян країн Шенгенської зони, користуючись безвізом", – сказав Тихий.

Президент України Володимир Зеленський також прокоментував ситуацію.

"Що робить тут ця "делегація" – мені невідомо", – сказав Зеленський.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що угорська делегація для перевірки стану нафтопроводу "Дружба" вирушила до України. Очільник делегації, державний секретар Міністерства енергетики країни Габор Чепек повідомив спочатку, що прибув на кордон, а потім - що прямує до Києва.