Сійярто звинуватив Зеленського у брехні щодо візиту угорської делегації в Україну

Київ • УНН

 • 750 перегляди

Петер Сійярто заявив про завчасне попередження України щодо візиту аудиторів нафтопроводу. Угорщина назвала зупинку транзиту нафти тяжким злочином.

Сійярто звинуватив Зеленського у брехні щодо візиту угорської делегації в Україну

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто виступив із різкою критикою на адресу українського президента Володимира Зеленського через його заяви про неузгоджений приїзд угорських посадовців. Угорський дипломат стверджує, що офіційний Будапешт завчасно попередив українську сторону про візит фахівців для перевірки стану нафтопроводу "Дружба". Про це Сійярто написав на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.

Деталі

За словами Сійярто, угорська делегація під керівництвом заступника міністра енергетики Габора Цепека прибула до України з конкретною метою аудиту нафтової інфраструктури. Угорська сторона запевняє, що офіційне повідомлення було надіслане українським колегам за добу до візиту, включаючи запит на зустріч із міністром енергетики України.

Документ, який показав на своїй сторінці у Facebook Сійярто
Документ, який показав на своїй сторінці у Facebook Сійярто

Сійярто наголосив, що твердження про відсутність координації не відповідають дійсності та спотворюють реальний стан комунікації між відомствами.

Зеленський стверджує, що не знав про приїзд угорської делегації до України, оскільки угорський уряд не узгодив візит з Міністерством закордонних справ України. А яка реальність? Вчора ми вже офіційно повідомили українцям, що під керівництвом заступника міністра енергетики Габора Цепека угорська делегація відвідає Україну з метою перевірки стану нафтопроводу "Дружба", а також попросили про зустріч з міністром енергетики України

– написав Сійярто.

Обвинувачення у нафтовій блокаді

Очільник угорського МЗС пов’язав ситуацію з обмеженням постачання російської нафти територією України, що створює загрозу енергетичній безпеці Угорщини.

Приватна поїздка - Кислиця про угорську делегацію з питань нафтопроводу "Дружба"11.03.26, 18:58 • 4044 перегляди

Він зазначив, що через нестабільність морських перевезень нафтопровід залишається критично важливим маршрутом для країни. Сійярто вкотре підкреслив, що дії Києва щодо зупинки транзиту мають політичне підґрунтя та безпосередньо шкодять угорським інтересам у складний для світового ринку період.

Отже, українська нафтова блокада є нічим іншим, як тяжким злочином проти Угорщини

– написав угорський міністр.

Не делегація - у МЗС кажуть, група відправлених у зв'язку з "Дружбою" угорців прибула до України без офіційного статусу11.03.26, 14:40 • 2492 перегляди

Степан Гафтко

