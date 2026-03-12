Стів Віткофф підтвердив проведення чергової зустрічі з російською делегацією у Флориді

Спеціальний посланник Дональда Трампа Стів Віткофф повідомив про проведення переговорів із представниками рф, які очолив спецпосланець кирило дмитрієв. Про це Віткофф написав у соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

Зустріч відбулася на території штату Флорида за участі впливових фігур американської адміністрації, зокрема Джареда Кушнера та старшого радника Білого дому Джоша Груенбаума. Сторони утрималися від детальних коментарів щодо змісту обговорень, обмежившись підтвердженням самого факту контакту та наміром продовжувати подальшу взаємодію.

Учасники переговорів та офіційні заяви

За інформацією, оприлюдненою Стівом Віткоффом у соціальній мережі Х, склад американської делегації підкреслює високу важливість цих консультацій для оточення Дональда Трампа. Попри відсутність офіційного порядку денного, залучення Джареда Кушнера свідчить про намагання виробити нові стратегічні підходи у відносинах із кремлем. Американська сторона характеризує переговори як робочий процес, спрямований на підтримку каналів зв'язку між Вашингтоном та москвою.

Сьогодні у Флориді російська делегація на чолі зі спеціальним посланником кирилом дмитрієвим зустрілася з американською делегацією, до складу якої входили спеціальний посланник Стів Віткофф, Джаред Кушнер і старший радник Білого дому Джош Груенбаум. Делегації обговорили ряд питань і домовилися підтримувати зв’язок – повідомив Віткофф.

