19:47 • 6690 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
11 березня, 15:03 • 16677 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
11 березня, 14:45 • 25001 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
11 березня, 13:06 • 21286 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
11 березня, 12:47 • 26563 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10 • 30513 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06 • 36514 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
11 березня, 07:44 • 34310 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 44799 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 121058 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Стів Віткофф підтвердив проведення чергової зустрічі з російською делегацією у Флориді

Київ • УНН

 • 1024 перегляди

У Флориді Стів Віткофф та Джаред Кушнер зустрілися з російською делегацією кирила дмитрієва. Сторони обговорили низку питань та домовилися про зв'язок.

Стів Віткофф підтвердив проведення чергової зустрічі з російською делегацією у Флориді

Спеціальний посланник Дональда Трампа Стів Віткофф повідомив про проведення переговорів із представниками рф, які очолив спецпосланець кирило дмитрієв. Про це Віткофф написав у соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

Зустріч відбулася на території штату Флорида за участі впливових фігур американської адміністрації, зокрема Джареда Кушнера та старшого радника Білого дому Джоша Груенбаума. Сторони утрималися від детальних коментарів щодо змісту обговорень, обмежившись підтвердженням самого факту контакту та наміром продовжувати подальшу взаємодію.

Учасники переговорів та офіційні заяви

За інформацією, оприлюдненою Стівом Віткоффом у соціальній мережі Х, склад американської делегації підкреслює високу важливість цих консультацій для оточення Дональда Трампа. Попри відсутність офіційного порядку денного, залучення Джареда Кушнера свідчить про намагання виробити нові стратегічні підходи у відносинах із кремлем. Американська сторона характеризує переговори як робочий процес, спрямований на підтримку каналів зв'язку між Вашингтоном та москвою.

Сьогодні у Флориді російська делегація на чолі зі спеціальним посланником кирилом дмитрієвим зустрілася з американською делегацією, до складу якої входили спеціальний посланник Стів Віткофф, Джаред Кушнер і старший радник Білого дому Джош Груенбаум. Делегації обговорили ряд питань і домовилися підтримувати зв’язок

– повідомив Віткофф.

Спецпосланець путіна прибув до Флориди для переговорів з командою Трампа - ЗМІ11.03.26, 22:31 • 3666 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Соціальна мережа
Стів Віткофф
Білий дім
Вашингтон
Дональд Трамп
Флорида