Спецпосланець путіна прибув до Флориди для переговорів з командою Трампа - ЗМІ
Київ • УНН
кирило дмитрієв обговорює економічну співпрацю з представниками США. Наступного тижня можлива тристороння зустріч за участю України у Швейцарії.
Спецпосланець російського диктатора володимира путіна кирило дмитрієв наразі перебуває у Флориді для переговорів із представниками адміністрації президента США Дональда Трампа. Про це повідомило джерело CNN, передає УНН.
За словами джерела, зустрічі дмитрієва присвячені російсько-американському економічному співробітництву.
Нагадаємо
Як повідомив Президент України Володимир Зеленський, наступний етап перемовин за участі України, США та росії може відбутися вже наступного тижня у Швейцарії чи Туреччині. Серед ключових тем - продовження обмінів та підготовка можливої зустрічі лідерів.