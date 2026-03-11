Спецпосланець путіна прибув до Флориди для переговорів з командою Трампа - ЗМІ

Спецпосланець російського диктатора володимира путіна кирило дмитрієв наразі перебуває у Флориді для переговорів із представниками адміністрації президента США Дональда Трампа. Про це повідомило джерело CNN, передає УНН.

За словами джерела, зустрічі дмитрієва присвячені російсько-американському економічному співробітництву.

Тристоронню зустріч, яка планувалася на тижні, відклали на прохання США - Зеленський

Нагадаємо

Як повідомив Президент України Володимир Зеленський, наступний етап перемовин за участі України, США та росії може відбутися вже наступного тижня у Швейцарії чи Туреччині. Серед ключових тем - продовження обмінів та підготовка можливої зустрічі лідерів.