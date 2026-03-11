Спецпосланець путіна прибув до Флориди для переговорів з командою Трампа - ЗМІ

$43.860.0351.040.33
ukenru
Ексклюзив
19:47 • 1958 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
15:03 • 12527 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
14:45 • 22065 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
11 березня, 13:06 • 18606 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
11 березня, 12:47 • 23860 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10 • 29497 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06 • 35687 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
11 березня, 07:44 • 34131 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 44679 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 120940 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+7°
2.6м/с
53%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Брали участь у війні проти України - ГУР оприлюднило дані про 6-х паралімпійців рф11 березня, 10:48 • 20849 перегляди
Угорська делегація для перевірки "Дружби" вирушила до України11 березня, 10:51 • 27067 перегляди
"Після цього інтерв’ю я перестав її поважати": Іво Бобул різко відповів на скандальні заяви Сандулеси11 березня, 11:55 • 24629 перегляди
У Європі стрімко ростуть ціни на пальне, в Україні подорожчання поки стриманіше11 березня, 13:14 • 23576 перегляди
Конфлікт на Близькому Сході може створити профіцит зерна в Україні - експерт11 березня, 13:32 • 18149 перегляди
Публікації
Куди поїхати на вихідні: топ-10 цікавих локацій Житомирщини для короткої подорожіPhoto16:24 • 12058 перегляди
Конфлікт на Близькому Сході може створити профіцит зерна в Україні - експерт11 березня, 13:32 • 18155 перегляди
У Європі стрімко ростуть ціни на пальне, в Україні подорожчання поки стриманіше11 березня, 13:14 • 23581 перегляди
НАБУ і САП хочуть більше повноважень та менше контролю, незважаючи на очевидні ризики та збільшення витрат11 березня, 09:01 • 56391 перегляди
Кадастровий номер - як оформити та скільки коштує10 березня, 15:46 • 62677 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Масуд Пезешкіян
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Німеччина
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
День народження Чака Норріса: топ фільмів зірки культових бойовиківVideo17:32 • 6592 перегляди
Віталій Козловський тимчасово зупинив концерти через хворобу: що сталося з артистом15:51 • 8094 перегляди
Міккі Рурка виселили з орендованого будинку в Лос-Анджелесі після рішення суду11 березня, 14:04 • 11220 перегляди
"Після цього інтерв’ю я перестав її поважати": Іво Бобул різко відповів на скандальні заяви Сандулеси11 березня, 11:55 • 24631 перегляди
"Ми вдома": MamaRika після триденної подорожі через кілька країн повернулася до України10 березня, 17:17 • 34745 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Financial Times
Опалення

Спецпосланець путіна прибув до Флориди для переговорів з командою Трампа - ЗМІ

Київ • УНН

 • 84 перегляди

кирило дмитрієв обговорює економічну співпрацю з представниками США. Наступного тижня можлива тристороння зустріч за участю України у Швейцарії.

Спецпосланець путіна прибув до Флориди для переговорів з командою Трампа - ЗМІ

Спецпосланець російського диктатора володимира путіна кирило дмитрієв наразі перебуває у Флориді для переговорів із представниками адміністрації президента США Дональда Трампа. Про це повідомило джерело CNN, передає УНН.

За словами джерела, зустрічі дмитрієва присвячені російсько-американському економічному співробітництву.

Тристоронню зустріч, яка планувалася на тижні, відклали на прохання США - Зеленський09.03.26, 18:58 • 6017 переглядiв

Нагадаємо

Як повідомив Президент України Володимир Зеленський, наступний етап перемовин за участі України, США та росії може відбутися вже наступного тижня у Швейцарії чи Туреччині. Серед ключових тем - продовження обмінів та підготовка можливої зустрічі лідерів.

Антоніна Туманова

Світ
Вибори в США
Війна в Україні
Швейцарія
Дональд Трамп
Туреччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна