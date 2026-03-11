Спецпосланник путина прибыл во Флориду для переговоров с командой Трампа - СМИ

Спецпосланник российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев сейчас находится во Флориде для переговоров с представителями администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил источник CNN, передает УНН.

По словам источника, встречи Дмитриева посвящены российско-американскому экономическому сотрудничеству.

Напомним

Как сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, следующий этап переговоров с участием Украины, США и России может состояться уже на следующей неделе в Швейцарии или Турции. Среди ключевых тем - продолжение обменов и подготовка возможной встречи лидеров.