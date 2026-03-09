Трехсторонняя встреча, которая планировалась на неделе, отложена по просьбе США - Зеленский
Киев • УНН
Зеленский сообщил о переносе переговоров из-за фокуса партнеров на Ближнем Востоке. Украина готова к встрече для окончания войны с рф.
Трехсторонняя встреча, которая планировалась на эту неделю, по предложению американской стороны откладывается, поскольку все внимание партнеров сосредоточено вокруг Ирана. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Провел совещание с нашей переговорной командой. Важно, что фактически 24/7 коммуницируем с американской стороной. Сейчас приоритет партнеров и все внимание – ситуации вокруг Ирана, и из-за этого встреча, которая планировалась на эту неделю по предложению американской стороны откладывается. Но Украина готова к встрече в любой момент в том формате, который может помочь и будет реалистичным с точки зрения окончания войны
По словам Президента, команда доложила информацию о планах российской стороны, "насколько это нам известно прежде всего благодаря деятельности наших разведок".
Поручил команде еще раз прокоммуницировать переговорщикам с американской стороны, чтобы, во-первых, еще раз подтвердить нашу готовность к стратегической совместной работе ради безопасности, и в частности в защите от ударных дронов, а во-вторых, еще раз подтвердить нашу готовность содержательно работать для окончания войны россии против Украины
По словам Главы государства, россияне сейчас пытаются сманипулировать ситуацией на Ближнем Востоке и в регионе Залива в пользу своей агрессии, а также превратить удары иранского режима по соседям и американским базам фактически во второй фронт российской войны против Украины и – шире – всего Запада.
Этого точно нельзя допускать. Злу нельзя давать возможностей для координации, но защита жизни должна быть четко скоординированной. Именно ради этого работаем. Спасибо всем, кто помогает!
Добавим
В Офисе Президента Украины опровергли информацию, что новый раунд трехсторонних переговоров - Украина-США-рф - состоится 11 марта в Турции
Ранее СМИ со ссылкой на информированный источник сообщили, что предварительно делегации договорились провести встречу в среду, 11 марта. Местом проведения переговоров должен стать турецкий Стамбул.