Трехсторонняя встреча, которая планировалась на неделе, отложена по просьбе США - Зеленский

Трехсторонняя встреча, которая планировалась на эту неделю, по предложению американской стороны откладывается, поскольку все внимание партнеров сосредоточено вокруг Ирана. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Провел совещание с нашей переговорной командой. Важно, что фактически 24/7 коммуницируем с американской стороной. Сейчас приоритет партнеров и все внимание – ситуации вокруг Ирана, и из-за этого встреча, которая планировалась на эту неделю по предложению американской стороны откладывается. Но Украина готова к встрече в любой момент в том формате, который может помочь и будет реалистичным с точки зрения окончания войны

По словам Президента, команда доложила информацию о планах российской стороны, "насколько это нам известно прежде всего благодаря деятельности наших разведок".

Поручил команде еще раз прокоммуницировать переговорщикам с американской стороны, чтобы, во-первых, еще раз подтвердить нашу готовность к стратегической совместной работе ради безопасности, и в частности в защите от ударных дронов, а во-вторых, еще раз подтвердить нашу готовность содержательно работать для окончания войны россии против Украины