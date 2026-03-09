Трехсторонняя встреча, которая планировалась на неделе, отложена по просьбе США - Зеленский

$43.730.0850.540.36
ukenru
16:44 • 1990 просмотра
В Венгрии хотят "легализовать" украденные средства Ощадбанка. Официальный Киев назвал действия Будапешта беззаконием
12:46 • 12228 просмотра
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
12:34 • 22300 просмотра
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
9 марта, 10:16 • 14812 просмотра
Весенняя посевная стартует позже - есть ли риски из-за подорожания горючего и что будет с ценами на продукты
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 35350 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
9 марта, 06:12 • 29123 просмотра
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 45979 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
Эксклюзив
8 марта, 14:42 • 65108 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
8 марта, 12:28 • 107822 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
8 марта, 11:12 • 56019 просмотра
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+7°
1.4м/с
57%
762мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
LELÉKA представила обновленную песню Ridnym для Евровидения-2026Video9 марта, 07:33 • 30767 просмотра
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины9 марта, 08:38 • 39994 просмотра
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий11:31 • 28095 просмотра
alyona alyona в кружевном боди посвятила фотосессию украинским женщинамPhoto12:47 • 11723 просмотра
День Барби - история куклы, стоимость коллекционных экземпляровPhoto13:29 • 16492 просмотра
публикации
День Барби - история куклы, стоимость коллекционных экземпляровPhoto13:29 • 16553 просмотра
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий11:31 • 28154 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 35351 просмотра
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины9 марта, 08:38 • 40044 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности8 марта, 12:28 • 107823 просмотра
Актуальные люди
Урсула фон дер Ляйен
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Дональд Трамп
Барак Обама
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Будапешт
Реклама
УНН Lite
Melovin осуществил особую мечту 9-летней девочки16:37 • 1580 просмотра
Катерина Кузнецова рассказала, как борется с эмоциональным выгоранием во время напряженных съемок15:28 • 3686 просмотра
Трамп купил облигации Netflix и Warner Bros. в разгар борьбы торгов с Paramount - Reuters15:15 • 3824 просмотра
alyona alyona в кружевном боди посвятила фотосессию украинским женщинамPhoto12:47 • 11772 просмотра
LELÉKA представила обновленную песню Ridnym для Евровидения-2026Video9 марта, 07:33 • 30832 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Фильм
Техника
Сериал
Ракетная система С-300

Трехсторонняя встреча, которая планировалась на неделе, отложена по просьбе США - Зеленский

Киев • УНН

 • 494 просмотра

Зеленский сообщил о переносе переговоров из-за фокуса партнеров на Ближнем Востоке. Украина готова к встрече для окончания войны с рф.

Трехсторонняя встреча, которая планировалась на неделе, отложена по просьбе США - Зеленский

Трехсторонняя встреча, которая планировалась на эту неделю, по предложению американской стороны откладывается, поскольку все внимание партнеров сосредоточено вокруг Ирана. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Провел совещание с нашей переговорной командой. Важно, что фактически 24/7 коммуницируем с американской стороной. Сейчас приоритет партнеров и все внимание – ситуации вокруг Ирана, и из-за этого встреча, которая планировалась на эту неделю по предложению американской стороны откладывается. Но Украина готова к встрече в любой момент в том формате, который может помочь и будет реалистичным с точки зрения окончания войны 

- сообщил Зеленский.

По словам Президента, команда доложила информацию о планах российской стороны, "насколько это нам известно прежде всего благодаря деятельности наших разведок".

Поручил команде еще раз прокоммуницировать переговорщикам с американской стороны, чтобы, во-первых, еще раз подтвердить нашу готовность к стратегической совместной работе ради безопасности, и в частности в защите от ударных дронов, а во-вторых, еще раз подтвердить нашу готовность содержательно работать для окончания войны россии против Украины 

- добавил Зеленский.

По словам Главы государства, россияне сейчас пытаются сманипулировать ситуацией на Ближнем Востоке и в регионе Залива в пользу своей агрессии, а также превратить удары иранского режима по соседям и американским базам фактически во второй фронт российской войны против Украины и – шире – всего Запада.

Этого точно нельзя допускать. Злу нельзя давать возможностей для координации, но защита жизни должна быть четко скоординированной. Именно ради этого работаем. Спасибо всем, кто помогает! 

- резюмировал Зеленский.

Добавим

В Офисе Президента Украины опровергли информацию, что новый раунд трехсторонних переговоров - Украина-США-рф - состоится 11 марта в Турции

Ранее СМИ со ссылкой на информированный источник сообщили, что предварительно делегации договорились провести встречу в среду, 11 марта. Местом проведения переговоров должен стать турецкий Стамбул.

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Стамбул
Турция
Владимир Зеленский
Украина
Иран