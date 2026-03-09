Офіс Президента не підтверджує, що тристоронні переговори заплановані у Туреччині на 11 березня
Київ • УНН
Радник Президента Дмитро Литвин не підтвердив інформацію про зустріч України, США та рф 11 березня. Раніше ЗМІ повідомляли про переговори у Стамбулі.
В Офісі Президента України наразі не підтверджують інформацію, що новий раунд тристоронніх переговорів - Україна-США-рф - відбудеться 11 березня у Туреччині, передає УНН.
Деталі
На запитання, чи дійсно новий раунд тристоронніх переговорів відбудеться 11 березня у Стамбулі та чи погоджено це трьома сторонами, радник Президента України Дмитро Литвин відповів: "Не підтверджуємо".
Додамо
Раніше ЗМІ із посиланням на поінформоване джерело повідомило, що попередньо делегації домовились провести зустріч у середу, 11 березня. Місцем проведення перемовин має стати турецький Стамбул.
