Офіс Президента не підтверджує, що тристоронні переговори заплановані у Туреччині на 11 березня

$43.730.0850.540.36
ukenru
16:44 • 2000 перегляди
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
12:46 • 12235 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
12:34 • 22302 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
9 березня, 10:16 • 14814 перегляди
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 35351 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12 • 29123 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 45979 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42 • 65108 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 107823 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 56019 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+7°
1.4м/с
57%
762мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video9 березня, 07:33 • 30767 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України9 березня, 08:38 • 39994 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 11:31 • 28095 перегляди
alyona alyona у мереживному боді присвятила фотосесію українським жінкам Photo12:47 • 11723 перегляди
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto13:29 • 16492 перегляди
Публікації
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto13:29 • 16553 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 11:31 • 28152 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 35350 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України9 березня, 08:38 • 40042 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28 • 107822 перегляди
Актуальнi люди
Урсула фон дер Ляєн
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Дональд Трамп
Барак Обама
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Будапешт
Реклама
УНН Lite
Melovin здійснив особливу мрію 9-річної дівчинки16:37 • 1580 перегляди
Катерина Кузнецова розповіла, як бореться з емоційним вигоранням під час напружених зйомок15:28 • 3686 перегляди
Трамп купив облігації Netflix та Warner Bros. у розпал боротьби торгів з Paramount - Reuters15:15 • 3824 перегляди
alyona alyona у мереживному боді присвятила фотосесію українським жінкам Photo12:47 • 11772 перегляди
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video9 березня, 07:33 • 30831 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Фільм
Техніка
Серіали
Fox News

Офіс Президента не підтверджує, що тристоронні переговори заплановані у Туреччині на 11 березня

Київ • УНН

 • 1244 перегляди

Радник Президента Дмитро Литвин не підтвердив інформацію про зустріч України, США та рф 11 березня. Раніше ЗМІ повідомляли про переговори у Стамбулі.

Офіс Президента не підтверджує, що тристоронні переговори заплановані у Туреччині на 11 березня

В Офісі Президента України наразі не підтверджують інформацію, що новий раунд тристоронніх переговорів - Україна-США-рф - відбудеться 11 березня  у Туреччині, передає УНН.

Деталі

На запитання, чи дійсно новий раунд тристоронніх переговорів відбудеться 11 березня у Стамбулі та чи погоджено це трьома сторонами, радник Президента України Дмитро Литвин відповів: "Не підтверджуємо".

Додамо

Раніше ЗМІ із посиланням на поінформоване джерело повідомило, що попередньо делегації домовились провести зустріч у середу, 11 березня. Місцем проведення перемовин має стати турецький Стамбул.

Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський04.03.26, 22:04 • 54955 переглядiв

Євген Царенко

Війна в УкраїніПолітика
Воєнний стан
Війна в Україні
Стамбул
Туреччина
Сполучені Штати Америки
Україна