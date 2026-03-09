Офис Президента не подтверждает, что трехсторонние переговоры запланированы в Турции на 11 марта
Киев • УНН
Советник Президента Дмитрий Литвин не подтвердил информацию о встрече Украины, США и РФ 11 марта. Ранее СМИ сообщали о переговорах в Стамбуле.
В Офисе Президента Украины пока не подтверждают информацию, что новый раунд трехсторонних переговоров - Украина-США-рф - состоится 11 марта в Турции, передает УНН.
Детали
На вопрос, действительно ли новый раунд трехсторонних переговоров состоится 11 марта в Стамбуле и согласовано ли это тремя сторонами, советник Президента Украины Дмитрий Литвин ответил: "Не подтверждаем".
Добавим
Ранее СМИ со ссылкой на информированный источник сообщили, что предварительно делегации договорились провести встречу в среду, 11 марта. Местом проведения переговоров должен стать турецкий Стамбул.
