Офис Президента не подтверждает, что трехсторонние переговоры запланированы в Турции на 11 марта

В Офисе Президента Украины пока не подтверждают информацию, что новый раунд трехсторонних переговоров - Украина-США-рф - состоится 11 марта в Турции, передает УНН.

Детали

На вопрос, действительно ли новый раунд трехсторонних переговоров состоится 11 марта в Стамбуле и согласовано ли это тремя сторонами, советник Президента Украины Дмитрий Литвин ответил: "Не подтверждаем".

Добавим

Ранее СМИ со ссылкой на информированный источник сообщили, что предварительно делегации договорились провести встречу в среду, 11 марта. Местом проведения переговоров должен стать турецкий Стамбул.

Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский