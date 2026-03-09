Тристоронню зустріч, яка планувалася на тижні, відклали на прохання США - Зеленський

$43.730.0850.540.36
ukenru
16:44 • 2048 перегляди
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
12:46 • 12294 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
12:34 • 22327 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
9 березня, 10:16 • 14837 перегляди
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 35383 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12 • 29132 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 45990 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42 • 65108 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 107833 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 56019 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+7°
1.4м/с
57%
762мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video9 березня, 07:33 • 30767 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України9 березня, 08:38 • 39994 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 11:31 • 28095 перегляди
alyona alyona у мереживному боді присвятила фотосесію українським жінкам Photo12:47 • 11723 перегляди
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto13:29 • 16492 перегляди
Публікації
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto13:29 • 16586 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 11:31 • 28183 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 35380 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України9 березня, 08:38 • 40069 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28 • 107831 перегляди
Актуальнi люди
Урсула фон дер Ляєн
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Дональд Трамп
Барак Обама
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Будапешт
Реклама
УНН Lite
Melovin здійснив особливу мрію 9-річної дівчинки16:37 • 1590 перегляди
Катерина Кузнецова розповіла, як бореться з емоційним вигоранням під час напружених зйомок15:28 • 3696 перегляди
Трамп купив облігації Netflix та Warner Bros. у розпал боротьби торгів з Paramount - Reuters15:15 • 3838 перегляди
alyona alyona у мереживному боді присвятила фотосесію українським жінкам Photo12:47 • 11793 перегляди
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video9 березня, 07:33 • 30853 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Фільм
Техніка
Серіали
Fox News

Тристоронню зустріч, яка планувалася на тижні, відклали на прохання США - Зеленський

Київ • УНН

 • 518 перегляди

Зеленський повідомив про перенесення переговорів через фокус партнерів на Близькому Сході. Україна готова до зустрічі задля закінчення війни з рф.

Тристоронню зустріч, яка планувалася на тижні, відклали на прохання США - Зеленський

Тристороння зустріч, яка планувалася на цей тиждень, за пропозицією американської сторони відкладається, оскільки вся увага партнерів зосереджена навколо Ірану. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Провів нараду з нашою переговорною командою. Важливо, що фактично 24/7 комунікуємо з американською стороною. Наразі пріоритет партнерів і вся увага – ситуації навколо Ірану, і через це зустріч, яка планувалася на цей тиждень за пропозицією американської сторони відкладається. Але Україна готова до зустрічі в будь-який момент у тому форматі, який може допомогти й буде реалістичним з точки зору закінчення війни 

- повідомив Зеленський.

За словами Президента, команда доповіла інформацію щодо планів російської сторони, "наскільки це нам відомо передусім завдяки діяльності наших розвідок".

Доручив команді ще раз прокомунікувати переговорникам з американського боку, щоб, по-перше, ще раз підтвердити нашу готовність до стратегічної спільної роботи заради безпеки, та зокрема в захисті від ударних дронів, а по-друге, ще раз підтвердити нашу готовність змістовно працювати для закінчення війни росії проти України 

- додав Зеленський.

За словами Глави держави, росіяни зараз намагаються зманіпулювати ситуацією на Близькому Сході та в регіоні Затоки на користь своєї агресії, а також перетворити удари іранського режиму по сусідах та американських базах фактично на другий фронт російської війни проти України та – ширше – усього Заходу.

Цього точно не можна допускати. Злу не можна давати можливостей для координації, але захист життя повинен бути чітко скоординованим. Саме заради цього працюємо. Дякую всім, хто допомагає! 

- резюмував Зеленський.

Додамо

В Офісі Президента України спростували інформацію, що новий раунд тристоронніх переговорів - Україна-США-рф - відбудеться 11 березня у Туреччині

Раніше ЗМІ із посиланням на поінформоване джерело повідомило, що попередньо делегації домовились провести зустріч у середу, 11 березня. Місцем проведення перемовин має стати турецький Стамбул.

Антоніна Туманова

ПолітикаСвіт
російська пропаганда
Війна в Україні
Стамбул
Туреччина
Володимир Зеленський
Україна
Іран