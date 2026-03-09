Тристоронню зустріч, яка планувалася на тижні, відклали на прохання США - Зеленський
Київ • УНН
Зеленський повідомив про перенесення переговорів через фокус партнерів на Близькому Сході. Україна готова до зустрічі задля закінчення війни з рф.
Тристороння зустріч, яка планувалася на цей тиждень, за пропозицією американської сторони відкладається, оскільки вся увага партнерів зосереджена навколо Ірану. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Провів нараду з нашою переговорною командою. Важливо, що фактично 24/7 комунікуємо з американською стороною. Наразі пріоритет партнерів і вся увага – ситуації навколо Ірану, і через це зустріч, яка планувалася на цей тиждень за пропозицією американської сторони відкладається. Але Україна готова до зустрічі в будь-який момент у тому форматі, який може допомогти й буде реалістичним з точки зору закінчення війни
За словами Президента, команда доповіла інформацію щодо планів російської сторони, "наскільки це нам відомо передусім завдяки діяльності наших розвідок".
Доручив команді ще раз прокомунікувати переговорникам з американського боку, щоб, по-перше, ще раз підтвердити нашу готовність до стратегічної спільної роботи заради безпеки, та зокрема в захисті від ударних дронів, а по-друге, ще раз підтвердити нашу готовність змістовно працювати для закінчення війни росії проти України
За словами Глави держави, росіяни зараз намагаються зманіпулювати ситуацією на Близькому Сході та в регіоні Затоки на користь своєї агресії, а також перетворити удари іранського режиму по сусідах та американських базах фактично на другий фронт російської війни проти України та – ширше – усього Заходу.
Цього точно не можна допускати. Злу не можна давати можливостей для координації, але захист життя повинен бути чітко скоординованим. Саме заради цього працюємо. Дякую всім, хто допомагає!
Додамо
В Офісі Президента України спростували інформацію, що новий раунд тристоронніх переговорів - Україна-США-рф - відбудеться 11 березня у Туреччині
Раніше ЗМІ із посиланням на поінформоване джерело повідомило, що попередньо делегації домовились провести зустріч у середу, 11 березня. Місцем проведення перемовин має стати турецький Стамбул.