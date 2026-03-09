Тристоронню зустріч, яка планувалася на тижні, відклали на прохання США - Зеленський

Тристороння зустріч, яка планувалася на цей тиждень, за пропозицією американської сторони відкладається, оскільки вся увага партнерів зосереджена навколо Ірану. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Провів нараду з нашою переговорною командою. Важливо, що фактично 24/7 комунікуємо з американською стороною. Наразі пріоритет партнерів і вся увага – ситуації навколо Ірану, і через це зустріч, яка планувалася на цей тиждень за пропозицією американської сторони відкладається. Але Україна готова до зустрічі в будь-який момент у тому форматі, який може допомогти й буде реалістичним з точки зору закінчення війни

За словами Президента, команда доповіла інформацію щодо планів російської сторони, "наскільки це нам відомо передусім завдяки діяльності наших розвідок".

Доручив команді ще раз прокомунікувати переговорникам з американського боку, щоб, по-перше, ще раз підтвердити нашу готовність до стратегічної спільної роботи заради безпеки, та зокрема в захисті від ударних дронів, а по-друге, ще раз підтвердити нашу готовність змістовно працювати для закінчення війни росії проти України

За словами Глави держави, росіяни зараз намагаються зманіпулювати ситуацією на Близькому Сході та в регіоні Затоки на користь своєї агресії, а також перетворити удари іранського режиму по сусідах та американських базах фактично на другий фронт російської війни проти України та – ширше – усього Заходу.

Цього точно не можна допускати. Злу не можна давати можливостей для координації, але захист життя повинен бути чітко скоординованим. Саме заради цього працюємо. Дякую всім, хто допомагає!