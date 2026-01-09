$42.990.27
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Понад пів мільйона споживачів без світла через атаку рф, у кількох регіонах аварійні відключення - Міненерго

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Внаслідок нічної атаки рф на енергетичну інфраструктуру пошкоджено об'єкти системи передачі електроенергії та генерації. У Києві, Київській області та Славутичі понад 500 тисяч споживачів залишилися без світла, на Дніпропетровщині — 34 тисячі абонентів.

Понад пів мільйона споживачів без світла через атаку рф, у кількох регіонах аварійні відключення - Міненерго

рф вночі атакувала енергетику, є суттєві пошкодження, у Києві та області, у Славутичі без світла понад пів мільйона споживачів, на Дніпропетровщині через без електрики досі понад 34 тис. абонентів, у кількох регіонах аварійні відключення, від негоди знеструмлено 1000 населених пунктів, найбільше у на Київщині та Чернігівщині, повідомили у Міненерго у п'ятницю, пише УНН.

Ворожі обстріли

"Цієї ночі ворог здійснив масовану атаку на енергетичну та цивільну інфраструктуру України. Загалом було застосовано понад 240 ударних БПЛА та 36 ракет морського й наземного базування", - зазначили у Міненерго.

Внаслідок обстрілів зазнали суттєвих пошкоджень об’єкти системи передачі електроенергії - підстанції та повітряні лінії, а також об’єкти генерації. Станом на ранок у Києві та Київській області знеструмлено понад 500 тисяч споживачів. Через пошкодження мереж на Лівобережжі Києва та в частині Київської області запроваджені аварійні відключення. На Правобережжі столиці діють графіки погодинних відключень

- повідомили у Міненерго.

"Через російські атаки на енергетичну інфраструктуру знову знеструмлене місто Славутич. Станом на ранок без електропостачання залишаються близько 3 тисяч абонентів у Чернігівській області", - вказали у міністерстві.

Київ зазнав майже 5-годинної атаки рф: понад 500 тис. споживачів без світла, ворог бив по котельнях - Прем'єр09.01.26, 11:00 • 1700 переглядiв

На Дніпропетровщині, за даними Міненерго, "від учора електропостачання відновлено для понад одного мільйона споживачів, які були знеструмлені через російські обстріли 7-8 січня". "Станом на ранок без світла залишаються понад 34 тисячі абонентів. Відновлювальні роботи тривають", - вказано у повідомленні.

У Запоріжжі, за даними міністерства, "з учорашнього дня заживлені всі об’єкти критичної інфраструктури та населення".

Негода

"Через несприятливі погодні умови на ранок повністю або частково знеструмлені понад 1000 населених пунктів у низці областей, найбільше у Київській та Чернігівській", - ідеться у повідомленні.

Ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання.

Графіки та аварійні відключення

"Для стабілізації ситуації в енергосистемі у кількох регіонах запроваджені графіки аварійних відключень. У більшості регіонів продовжують діяти графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промисловості й бізнесу. Протягом дня планується повернення до графіків погодинних відключень у всіх регіонах, окрім Лівобережжя Київської області", - вказали у Міненерго.

росія вдарила по енергетиці, зачепило посольство Катару: Зеленський вказав на потребу реакції, передусім США, на атаку рф з "орєшніком"09.01.26, 10:41 • 1274 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в УкраїніЕкономіка
