ПС ЗСУ підтвердили російський удар БРСД по Україні, знешкоджено 18 з 36 ракет і 226 з 242 дронів
8 січня, 17:08 • 37748 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Ексклюзив
8 січня, 14:11 • 48446 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
8 січня, 13:58 • 38611 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 49489 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
8 січня, 13:23 • 30911 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
8 січня, 12:46 • 20048 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
8 січня, 12:09 • 16519 перегляди
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
8 січня, 10:13 • 18978 перегляди
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
8 січня, 10:10 • 14850 перегляди
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
ПС ЗСУ підтвердили російський удар БРСД по Україні, знешкоджено 18 з 36 ракет і 226 з 242 дронів

Київ • УНН

 • 604 перегляди

росія атакувала Україну 36 ракетами, у тому числі БРСД, та 242 дронами. Знешкоджено 226 безпілотників і 18 ракет.

ПС ЗСУ підтвердили російський удар БРСД по Україні, знешкоджено 18 з 36 ракет і 226 з 242 дронів

Повітряні сили ЗСУ підтвердили удар рф по Україні балістичною ракетою середньої дальності із полігону Капустин Яр у росії. рф загалом атакувала Україну 36 ракетами та 242 дронами, збито або придушено 226 безпілотників і 18 ракет, серед яких немає БРСД, повідомили у ПС ЗСУ у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 9 січня (з 19:30 8 січня) противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет морського та наземного базування.

"Основний напрямок удару – Київщина", - ідеться у повідомленні.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 278-ти засобів повітряного нападу – 36 ракет та 242 БпЛА різних типів:

  • 242 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим, Донецьк (близько 150 із них – «шахеди»);
    • 13 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пусків – Брянська обл. – рф);
      • 22 крилатих ракет “Калібр” (із акваторії Чорного моря);
        • 1 балістичної ракети середньої дальності (із полігону Капустин Яр, Астраханської обл. - рф).

          Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

          За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 244 повітряні цілі: 226 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів); 8 балістичних Іскандер-М/С-400; 10 крилатих ракет "Калібр". Зафіксовано влучання 18 ракет та 16 ударних БпЛА на 19-ти локаціях

          - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

          Юлія Шрамко

          Війна в Україні
          Повітряна тривога
          Воєнний стан
          Війна в Україні
          Повітряні сили Збройних сил України
          Україна