ПС ЗСУ підтвердили російський удар БРСД по Україні, знешкоджено 18 з 36 ракет і 226 з 242 дронів

Повітряні сили ЗСУ підтвердили удар рф по Україні балістичною ракетою середньої дальності із полігону Капустин Яр у росії. рф загалом атакувала Україну 36 ракетами та 242 дронами, збито або придушено 226 безпілотників і 18 ракет, серед яких немає БРСД, повідомили у ПС ЗСУ у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 9 січня (з 19:30 8 січня) противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет морського та наземного базування.

"Основний напрямок удару – Київщина", - ідеться у повідомленні.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 278-ти засобів повітряного нападу – 36 ракет та 242 БпЛА різних типів:

242 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим, Донецьк (близько 150 із них – «шахеди»);

13 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пусків – Брянська обл. – рф);

22 крилатих ракет “Калібр” (із акваторії Чорного моря);

1 балістичної ракети середньої дальності (із полігону Капустин Яр, Астраханської обл. - рф).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 244 повітряні цілі: 226 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів); 8 балістичних Іскандер-М/С-400; 10 крилатих ракет "Калібр". Зафіксовано влучання 18 ракет та 16 ударних БпЛА на 19-ти локаціях - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

